Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал «Домодедово» в доход государства

Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал «Домодедово» в доход государстваТребования прокуратуры удовлетворены в полном объеме
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», передает корреспондент «Ведомостей».
«Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение подлежит к немедленному исполнению», – заявил журналистам один из участников процесса после оглашения.
Процесс по иску проходил в закрытом режиме.
Как писали «Ведомости», арбитражный суд Московской области зарегистрировал в конце января иск к 32 структурам, связанных с аэропортом, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии надзорного ведомства были связаны с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган же, по версии надзорного органа, через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы, что подтверждается получением сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.
В иске Генпрокуратуры говорилось, что в период с декабря 2016 г. Каменщик и Коган расширяли группу компаний за счет создания новых юрлиц и, по версии надзорного органа, вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями. В результате была сформирована единая группа компаний «Домодедово», имеющая унифицированную структуру владения и управления, находящаяся в одном контуре учета и планирования, связанная по бенефициарам и контролирующим лицам. В состав холдинга вошли 25 российских юридических лиц, каждое из которых имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В 2024 г., по версии надзорного органа, Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». Для этого они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо холдинг» (99%, бенефициар – Каменщик). При этом они «не раскрыли перед ФАС России реальную структуру владения холдингом, скрыв статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица и сведения о его гражданстве Республики Израиль». Также антимонопольному органу не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). В результате правительственная комиссия по иностранным инвестициям и ФАС России, «будучи введенными Каменщиком и Коганом в заблуждение», согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ холдинг».
Генпрокуратура пришла к выводу, что, «установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике». «Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», – заключили в ведомстве.
Согласно закону, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие «стратегическое значение» для обеспечения обороны страны и безопасности государства, без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.