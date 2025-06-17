Суд по иску Генпрокуратуры конфисковал «Домодедово» в доход государства

Как писали «Ведомости», арбитражный суд Московской области зарегистрировал в конце января иск к 32 структурам, связанных с аэропортом, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии надзорного ведомства были связаны с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган же, по версии надзорного органа, через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы, что подтверждается получением сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.