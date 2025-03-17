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Апелляционный суд утвердил частичное снятие обеспечительных мер с «Домодедово»

Это позволит аэропорту выплатить доход по облигациям
Елена Вострикова
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Генеральной прокуратуры, подтвердив решение Арбитражного суда Московской области о частичном снятии обеспечительных мер по заявлению компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Домодедово».

«Это решение позволит своевременно производить выплаты держателям облигаций в строгом соответствии с действующей эмиссионной документацией», – пояснили в компании.

Ранее Арбитражный суд Московской области ослабил обеспечительные меры, касающиеся аэропорта «Домодедово». Это дало возможность ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» выплатить купонный доход держателям его облигаций. 10 февраля компания объявила о выплате полугодового дохода по выпуску замещающих облигаций в размере 923 млн руб. Эти облигации номинированы в долларах США и начали торговаться на Московской бирже с лета 2024 г. Общий объем выпуска составляет $354,72 млн, а дата погашения установлена на 8 февраля 2028 г. Кроме того, у компании находятся в обращении биржевые облигации на сумму 15 млрд руб. с погашением в декабре 2025 г.

28 января Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры против 32 структур, связанных с «Домодедово», а также против владельца аэропорта Дмитрия Каменщика и председателя совета директоров Валерия Когана. По версии прокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Источник «Ведомостей» уточнял, что этот иск не связан с процессом деприватизации.

В своем иске ведомство требовало признать недействительными сделки, которые привели к тому, что иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением действующего законодательства. Прокуратура также намерена взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта. Следует отметить, что Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а Коган – резидентом Израиля.

30 января судом был наложен арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику.

5 февраля «Ведомостям» сообщали, что обеспечительные меры не повлияли на работу аэропорта «Домодедово». Авиагавань продолжает функционировать в обычном режиме, все производственные процессы выполняются в полном объеме, а прием и отправка самолетов осуществляются согласно расписанию.

13 февраля генпрокуратура потребовала полного ареста средств инвесторов по иску к «Домодедово». Надзорное ведомство подало апелляцию на разрешение суда выплатить купонный доход держателям облигаций. Но суд отказал в удовлетворении этой жалобы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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