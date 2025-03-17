Апелляционный суд утвердил частичное снятие обеспечительных мер с «Домодедово»

Ранее Арбитражный суд Московской области ослабил обеспечительные меры, касающиеся аэропорта «Домодедово». Это дало возможность ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» выплатить купонный доход держателям его облигаций. 10 февраля компания объявила о выплате полугодового дохода по выпуску замещающих облигаций в размере 923 млн руб. Эти облигации номинированы в долларах США и начали торговаться на Московской бирже с лета 2024 г. Общий объем выпуска составляет $354,72 млн, а дата погашения установлена на 8 февраля 2028 г. Кроме того, у компании находятся в обращении биржевые облигации на сумму 15 млрд руб. с погашением в декабре 2025 г.