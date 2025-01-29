Источники «Ведомостей»: «Домодедово» оказалось под иностранным контролем

В 2024 г., по версии надзорного органа, Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». Для этого они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ Холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, бенефициар – Каменщик). При этом они «не раскрыли перед ФАС России реальную структуру владения холдингом, скрыв статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица и сведения о его гражданстве Республики Израиль». Также антимонопольному органу не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). В результате правительственная комиссия и ФАС России, «будучи введенными Каменщиком и Коганом в заблуждение», согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг».