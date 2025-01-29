Источники «Ведомостей»: «Домодедово» оказалось под иностранным контролем«Ведомостям» известны детали иска Генпрокуратуры к структурам аэропорта и Каменщику
«Ведомости» узнали детали иска Генпрокуратуры к 32 структурам аэропорта «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. Надзорное ведомство потребовало взыскать в доход Российской Федерации 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта, а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы, следует из иска («Ведомости» ознакомились с ним). В качестве обеспечительной меры надзорное ведомство попросило наложить арест на 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». Иск был зарегистрирован 28 января.
По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказались под иностранным контролем – именно с этим, а не с деприватизацией связан иск надзорного ведомства, подчеркивает источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления.
Согласно российскому законодательству, иностранным инвесторам и группам лиц, в которые входит иностранный инвестор, запрещено осуществлять виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства без предварительного согласования правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, подчеркивается в иске Генпрокуратуры. К таким видам деятельности относится обслуживание авиакомпаний и пассажиров, включая управление аэродромной инфраструктурой и аэропортом, пассажирским терминалом, грузовым и топливозаправочным комплексами, авиационная безопасность и т. д.
Структуры аэропорта «Домодедово» оказались под контролем резидентов иностранных государств, пишет Генпрокуратура: Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ Лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ Лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Республика Мальта), конечным бенецициаром которой был Каменщик. Коган же, по версии надзорного органа, через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы, что подтверждается получением сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличиии решения правительственной комисии, за получением которого ответчики не обращались, говорится в иске.
Начиная с декабря 2016 г. Каменщик и Коган расширяли группу компаний за счет создания новых юрлиц и вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями. В результате была сформирована единая группа компаний «Домодедово», имеющая унифицированную структуру владения и управления, находящаяся в одном контуре учета и планирования, связанная по бенефициарам и контролирующим лицам, пишет Генпрокуратура. В состав холдинга вошли 25 российских юридических лиц, каждое из которых имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В 2024 г., по версии надзорного органа, Каменщик и Коган «решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями». Для этого они обратились в ФАС с ходатайствами о согласовании сделок по передаче стратегических предприятий под контроль ООО «ДМЕ Холдинг», учредителями которого являются Каменщик (1%) и АО «Аламо Холдинг» (99%, бенефициар – Каменщик). При этом они «не раскрыли перед ФАС России реальную структуру владения холдингом, скрыв статус Когана как контролирующего ГК «Домодедово» лица и сведения о его гражданстве Республики Израиль». Также антимонопольному органу не представлены сведения об установлении над холдингом контроля кредитора в лице иностранного инвестора DME Airport Designated Activity Company (Республика Ирландия). В результате правительственная комиссия и ФАС России, «будучи введенными Каменщиком и Коганом в заблуждение», согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО «ДМЕ Холдинг».
Генпрокуратура пришла к выводу, что, «установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике». «Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», – написано в иске.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Представитель «Домодедово» сказал «Ведомостям», что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства. «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», – уточнил представитель.
В подготовке заметки принимал участие Максим Иванов