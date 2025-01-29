Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Дмитрию Каменщику

Аэропорт «Домодедово» получил статус международного в 1992 г. С 2004 г. был самым крупным аэропортом России. В 2015 г. пальму первенства вновь вернуло себе «Шереметьево». По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 г. пассажиропоток «Домодедово» составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.