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Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Дмитрию Каменщику

Данные появились в судебной картотеке, суть требований пока не раскрыта
Яна Суринская
Дмитрий Каменщик в 2011 г. признал, что является конечным и единственным бенефициаром «Домодедово»
Дмитрий Каменщик в 2011 г. признал, что является конечным и единственным бенефициаром «Домодедово» / Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Московской области 28 января зарегистрировал иск от Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из картотеки.

Суть исковых требований Генпрокуратуры пока не раскрывается. Вместе с исковым заявлением от надзорного органа зарегистрировано также заявление об обеспечении иска.

Впервые Каменщик признал, что он конечный и единственный бенефициар «Домодедово», в 2011 г. «У нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта», – сетовал в начале того же года тогдашний президент Дмитрий Медведев. Коган – председатель наблюдательного совета аэропорта.

Среди ответчиков по иску

ООО «ДОМОДЕДОВО АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ», ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», АО «АЛАМО ХОЛДИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД», ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ», ООО «ИНЖИНИРИНГ ТЕХНИКАЛ МЭЙНТИНАНС», ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН», ООО « ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ»,  ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭЛФ КЭР», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС», ООО «ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭНД КОНСТРАКТШН МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ЭРПОРТ КЭР СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», «АЛАМО ЛИМИТЕД», ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ», ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ», МКООО «ВЕРУЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ АЭРО», МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», ДМЕ «АДМИНИСТРАТИВ ФАУНДЕЙШН», «АЛАМО (ТРАСТИ) СИ ВАЙ ЛИМИТЕД», «ФОНД АТЛАНТ ФАУНДЕЙШН».

Аэропорт «Домодедово» получил статус международного в 1992 г. С 2004 г. был самым крупным аэропортом России. В 2015 г. пальму первенства вновь вернуло себе «Шереметьево». По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 г. пассажиропоток «Домодедово» составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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