Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Дмитрию Каменщику

Генпрокуратура подала иск к «Домодедово» и Дмитрию КаменщикуДанные появились в судебной картотеке, суть требований пока не раскрыта
Арбитражный суд Московской области 28 января зарегистрировал иск от Генпрокуратуры к 32 ответчикам – операционным компаниям группы аэропорта «Домодедово», а также к владеющим ею структурам и двум физическим лицам – Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, следует из картотеки.
Суть исковых требований Генпрокуратуры пока не раскрывается. Вместе с исковым заявлением от надзорного органа зарегистрировано также заявление об обеспечении иска.
Впервые Каменщик признал, что он конечный и единственный бенефициар «Домодедово», в 2011 г. «У нас периодически невозможно отыскать даже собственника крупного аэропорта», – сетовал в начале того же года тогдашний президент Дмитрий Медведев. Коган – председатель наблюдательного совета аэропорта.
Среди ответчиков по иску
ООО «ДОМОДЕДОВО АВИЭЙШН СЕКЬЮРИТИ», ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО», АО «АЛАМО ХОЛДИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД», ООО «ДОМОДЕДОВО СЕКЬЮРИТИ», ООО «ИНЖИНИРИНГ ТЕХНИКАЛ МЭЙНТИНАНС», ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН», ООО « ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭЛФ КЭР», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС», ООО «ДОМОДЕДОВО ПАРКИНГ», ООО «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭНД КОНСТРАКТШН МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ЭРПОРТ КЭР СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», МКООО «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД», «АЛАМО ЛИМИТЕД», ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ», ООО «ДОМОДЕДОВО КОММЕРШЛ СЕРВИСИЗ», МКООО «ВЕРУЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», ООО «ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ», ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ АЭРО», МКООО «АСЬЕНДА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», ДМЕ «АДМИНИСТРАТИВ ФАУНДЕЙШН», «АЛАМО (ТРАСТИ) СИ ВАЙ ЛИМИТЕД», «ФОНД АТЛАНТ ФАУНДЕЙШН».
Аэропорт «Домодедово» получил статус международного в 1992 г. С 2004 г. был самым крупным аэропортом России. В 2015 г. пальму первенства вновь вернуло себе «Шереметьево». По данным Росавиации, за 10 месяцев 2024 г. пассажиропоток «Домодедово» составил 13,3 млн человек, что на 23,5% меньше, чем годом ранее.