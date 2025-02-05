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В «Домодедово» сообщили о штатной работе аэропорта после иска Генпрокуратуры

Ведомости

Обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта «Домодедово». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель воздушной гавани.

По его словам, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, производственная деятельность выполняется в полном объеме, прием и выпуск самолетов обеспечивается по расписанию. Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не менялся. Предприятия «Домодедово» соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников.

В рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. Это мероприятие не является чем-то исключительным для «Домодедово», указал представитель аэропорта. Руководство воздушной гавани и ранее предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации. «Домодедово» как добросовестная компания и в дальнейшем не планирует препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей.

Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющей группой операционных компаний «Домодедово», и признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы, писали «Ведомости» со ссылкой на иск. Иск ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.

По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта находилась под иностранным контролем – иск ведомства связан именно с этим, говорил источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Арбитражный суд Московской области по заявлению ведомства 30 января арестовал имущество группы «Домодедово» и акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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