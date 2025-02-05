В «Домодедово» сообщили о штатной работе аэропорта после иска Генпрокуратуры
Обеспечительные меры, принятые Арбитражным судом Московской области, не оказали негативного воздействия на работу аэропорта «Домодедово». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель воздушной гавани.
По его словам, аэропорт продолжает работу в штатном режиме, производственная деятельность выполняется в полном объеме, прием и выпуск самолетов обеспечивается по расписанию. Юридический контур управления предприятиями и административное руководство остаются прежними, состав руководителей компании не менялся. Предприятия «Домодедово» соблюдают обязательства в отношении авиакомпаний, партнеров и сотрудников.
В рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. Это мероприятие не является чем-то исключительным для «Домодедово», указал представитель аэропорта. Руководство воздушной гавани и ранее предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации. «Домодедово» как добросовестная компания и в дальнейшем не планирует препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей.
Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющей группой операционных компаний «Домодедово», и признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы, писали «Ведомости» со ссылкой на иск. Иск ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области назначено на 28 февраля.
По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта находилась под иностранным контролем – иск ведомства связан именно с этим, говорил источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Арбитражный суд Московской области по заявлению ведомства 30 января арестовал имущество группы «Домодедово» и акции и доли в юрлицах, принадлежащие Каменщику.