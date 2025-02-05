В «Домодедово» сообщили о штатной работе аэропорта после иска Генпрокуратуры

В рамках исполнения определения суда налажено взаимодействие с представителями Росавиации. Это мероприятие не является чем-то исключительным для «Домодедово», указал представитель аэропорта. Руководство воздушной гавани и ранее предоставляло доступ сотрудникам государственных контролирующих органов к необходимой документации. «Домодедово» как добросовестная компания и в дальнейшем не планирует препятствовать сотрудникам государственных органов в исполнении их служебных обязанностей.