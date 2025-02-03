Инвесторы просят суд смягчить обеспечительные меры против «Домодедово»

Вместе с исковым заявлением прокуратура подала в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, и тот частично его удовлетворил 29 января. Суд арестовал доли Каменщика и Когана в уставных капиталах юрлиц группы «Домодедово» и обязал их обеспечить сохранность имущества этих компаний. Также Каменщику, Когану и органам управления «Домодедово» запретили давать кому бы то ни было указания или инструкции по «выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, а также предпринимать иные любые действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества» из группы. Все имущество структур «Домодедово» также попало под арест и среди перечисленных в определении суда исключений нет выплаты процентного дохода по облигациям, убедились «Ведомости», зато есть на платежи по кредитным договорам с российскими банками, лизинговым соглашениям с отечественными юрлицами и ИП. Первое заседание суда пройдет 29 февраля.