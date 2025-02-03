Инвесторы просят суд смягчить обеспечительные меры против «Домодедово»Ассоциация АВО добивается, чтобы аэропорт мог платить купоны по облигациям
Ассоциация инвесторов АВО попросила Арбитражный суд Московской области частично отменить обеспечительные меры в отношении «Домодедово» в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры к аэропорту, узнали «Ведомости». Это необходимо, чтобы одна из его структур – ООО «Домодедово фьюэл фасилитис» – могла платить купоны держателям своих облигаций. Заявление (есть у «Ведомостей») направлено в суд 31 января – ассоциация подала его в интересах неопределенного круга физлиц – держателей облигаций ООО, рассказал судебный представитель АВО, адвокат коллегии «Экзитум» Константин Горбунов. Аналогичное обращение ассоциация в тот же день направила в Генпрокуратуру, добавил он.
В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом лица, не участвующие в деле, вправе обжаловать судебный акт, касающийся их прав и обязанностей.
На Мосбирже обращаются два облигационных выпуска «Домодедово фьюэл фасилитис»: рублевый на 15 млрд, размещенный в декабре 2022 г. с погашением через три года, и трехлетний выпуск замещающих облигаций объемом $354,72 млн, который номинирован в долларах США и торгуется с лета 2024 г. Купонный доход по рублевому выпуску составляет 12,8% годовых, по валютному – 5,35%. 8 февраля 2025 г. «Домодедово фьюэл фасилитис» предстоит выплатить купон по замещенному выпуску.
28 января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к 32 структурам аэропорта «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. Ведомство потребовало признать недействительными сделки, в результате которых «иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением норм действующего законодательства», и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово». Каменщик – резидент Турции и ОАЭ, Коган – Израиля, пишет Генпрокуратура в иске, с которым ознакомились «Ведомости». Суд привлек к делу третьи лица – само ООО «ДМЕ холдинг», Росимущество, Минтранс, Федеральное агентство воздушного транспорта, Федеральную антимонопольную службу и регистратор Р.О.С.Т.
Вместе с исковым заявлением прокуратура подала в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, и тот частично его удовлетворил 29 января. Суд арестовал доли Каменщика и Когана в уставных капиталах юрлиц группы «Домодедово» и обязал их обеспечить сохранность имущества этих компаний. Также Каменщику, Когану и органам управления «Домодедово» запретили давать кому бы то ни было указания или инструкции по «выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, а также предпринимать иные любые действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества» из группы. Все имущество структур «Домодедово» также попало под арест и среди перечисленных в определении суда исключений нет выплаты процентного дохода по облигациям, убедились «Ведомости», зато есть на платежи по кредитным договорам с российскими банками, лизинговым соглашениям с отечественными юрлицами и ИП. Первое заседание суда пройдет 29 февраля.
По мнению АВО, наложенное судом обеспечение запрещает «Домодедово фьюэл фасилитис» платить купоны держателям ее бумаг, говорится в ее заявлении в суд. В ассоциации считают принятые меры слишком широкими и винят потребовавшую их Генпрокуратуру в том, что та «не в полной мере раскрыла структуру публичных долговых обязательств «Домодедово фьюэл фасилитис». АВО попросила Арбитражный суд Московской области устранить «процессуальную ошибку и экономическую дискриминацию владельцев облигаций в сравнении с иными кредиторами».
Ограничение группы «Домодедово» в обслуживании публичного долга не имеет объективного и разумного оправдания, поэтому в АВО считают его недопустимым, говорит член совета ассоциации Алексей Пономарев. «Может сложиться ситуация, когда у компании есть деньги на обслуживание долга, но она свалится в дефолт просто из-за того, что Генпрокуратура не учла наличие публичного долга, а срок очередной купонной выплаты оказался слишком близко с решением об обеспечительных мерах», – опасается он.
По мнению адвоката АВО Горбунова, Генпрокуратура «не вдавалась в подробности» облигационных займов «Домодедово», у суда также не было возможности это проверить, поскольку обеспечительные меры накладываются в течение суток с момента подачи заявления. Горбунов ожидает, что «эта техническая или процессуальная ошибка» будет устранена, так как выплата купонов инвесторам, по его мнению, никак не влияет на исковые требования прокуратуры.
Если «Домодедово фьюэл фасилитис» не сможет выплатить купон, то уйдет в технический дефолт, который через 10 рабочих дней может превратиться в полноценный дефолт, и у владельцев облигаций возникнет право требовать досрочного погашения уже всего выпуска, продолжает Пономарев. Но в АВО опасаются, что шансы розничных держателей облигаций добиться досрочного погашения бумаг в суде «стремятся к нулю», поскольку текущая практика судов общей юрисдикции исходит из того, что физлица приобретали бумаги с целью получения прибыли и не могут реализовать свое право на оферту.
В октябре «Ведомости» писали, что разные ветви отечественной судебной системы разошлись в оценке скандального спора держателей облигаций «Россетей» об их праве на досрочное погашение бумаг в связи с реорганизацией энергокомпании в 2022–2023 гг. Если арбитражные суды встали на сторону инвесторов-юрлиц, то суды общей юрисдикции при аналогичных обстоятельствах занимают позицию «Россетей», а не розничных инвесторов. «Россети» отказались погашать бумаги иначе чем через суд, и держатели облигаций пошли судиться за право погаситься по номинальной стоимости, которая часто выше цены бумаг на вторичном рынке.
Московская биржа осведомлена о ситуации вокруг бондов «Домодедово» и направила эмитенту запрос для получения дополнительной информации, сообщил «Ведомостям» ее представитель. «В подобных ситуациях важно обеспечить защиту прав и законных интересов инвесторов», – добавил собеседник.
«Ведомости» направили запросы в Генпрокуратуру, «Домодедово» и Банк России.