Генпрокуратура требует полного ареста средств инвесторов по иску к «Домодедово»

Выплата купонов и платежей по облигациям, которые официально выпущены, зарегистрированы, находились в свободном обороте – это объективно наступившие последствия, которые не зависят от воли субъектов, против которых подан иск, объясняет управляющий партнер Адвокатского бюро ТЕЗА Андрей Тузов. Необходимость произвести такие выплаты, во-первых, как верно отметил суд в определении от 6 февраля 2025 г., направлена на предотвращение большего вреда (технического дефолта) для бизнеса, во-вторых, находится в створе позиции Центробанка, который ратует за сохранение экономически предсказуемых отношений в сфере легального оборота ценных бумаг, что является большим плюсом для поддержания стабильности экономики страны. Потому именно в данном случая Тузов сомневается, что у прокуратуры большие шансы отменить это определение в суде апелляционной инстанции. По судебной статистике за первое полугодие 2024 г., опубликованной на портале Судебного департамента ВС, из 19 199 заявлений об обеспечительных мерах судами удовлетворено только 7017 (36,5%), обращает внимание Тузов. При этом в апелляционном порядке рассмотрено 3546 жалоб на обеспечительные меры, а оставлены без удовлетворения 3037 (85,6%). То есть, с точки зрения судебной статистики, у Генпрокуратуры шансы на обжалование этого определения невысоки, а с учетом значения решения суда для стабильности экономических отношений в стране – тем более. К тому же, отмечает Тузов, сложно представить себе, что Генпрокуратура будет обращаться к каждому из держателей облигаций с требованиями возврата полученного.