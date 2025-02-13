Генпрокуратура требует полного ареста средств инвесторов по иску к «Домодедово»Надзорное ведомство подало апелляцию на разрешение суда выплатить купонный доход держателям облигаций
Генеральная прокуратура (ГП) оспорила решение Арбитражного суда Московской области о частичном снятии обеспечительных мер с аэропорта «Домодедово» и с одной из его структур – «Домодедово фьюэл фасилитис», узнали «Ведомости». В конце января с ходатайством о частичном снятии мер в суд обратилась Ассоциация инвесторов АВО, чтобы «Домодедово фьюэл фасилитис» могла платить купоны держателям своих облигаций. В начале февраля с аналогичной просьбой в суд обратился и сам эмитент. 6 февраля оба ходатайства были удовлетворены – суд разрешил провести платежи по облигационным выпускам.
По мнению надзорного органа, это решение суда было незаконным и принято с нарушением норм материального и процессуального права. В апелляционной жалобе Генпрокуратуры (есть в распоряжении «Ведомостей») подчеркивается, что принятие обеспечительных мер в виде ареста денежных средств призвано не допустить любого вывода имущества стратегического предприятия, в том числе под видом выплаты по ценным бумагам. Заявители, пришли к выводу в надзорном органе, предоставили в суд документы, которые показывают, что они действуют согласованно, а их позиции «синхронизированы и направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела и угроз финансовых потерь для добросовестных владельцев облигаций». Более того, доводы о невозможности проведения расчетов с владельцами облигаций, выпущенных ООО «Домодедово фьюэл фасилитис», а также о финансовых рисках для группы компаний «Домодедово» явно надуманные, считают в Генпрокуратуре.
10 февраля «Домодедово фьюэл фасилитис» объявила о выплате полугодового дохода по выпуску замещающих облигаций в общем размере 923 млн руб. Выпуск номинирован в долларах США и торгуется на Мосбирже с лета 2024 г., его объем составляет $354,72 млн, дата погашения – 8 февраля 2028 г. Также у эмитента есть выпуск рублевых облигаций на 15 млрд руб., размещенный в декабре 2022 г. с погашением через три года. Купонный доход по рублевому выпуску составляет 12,8% годовых, по валютному – 5,35%.
В жалобе Генпрокуратура также обращает внимание суда на статус Ассоциации владельцев облигаций, которая позиционирует себя выразителем интересов группы компаний «Домодедово» и некоего непоименованного ею круга третьих лиц. Ассоциация фактически является технической структурой, указывает прокуратура. По данным надзорного ведомства, эта организация с момента образования не приняла участия ни в одном судебном разбирательстве по защите прав инвесторов, а единственным за последние три года гражданским делом, в которое вступило объединение, является данный спор. Ходатайство ассоциации о снятии мер, по мнению Генпрокуратуры, «наполнено голословными утверждениями» о невозможности выплаты купонного дохода, что не соответствует действительности. Доказательства нарушения прав частных инвесторов не раскрыты, говорится в жалобе.
Кроме того, убеждены в ГП, заявители ходатайств умолчали о подлинной цели выпуска облигаций ООО «Домодедово фьюэл фасилитис». Фактически выпуск обществом облигаций направлен на финансирование иностранного резидента, уточняют они в жалобе. При этом документов, подтверждающих получение от уполномоченных российских государственных структур согласия на проведение расчетов в иностранной валюте с резидентом Ирландии, не получено. В результате погашение обществом еврооблигаций не отвечает экономическим интересам Российской Федерации. Таким образом, заключили в надзорном органе, создаются риски безвозвратной утраты капиталов за счет их вывода в недружественные юрисдикции.
Никакие обеспечительные меры не могут быть направлены на причинение ущерба и уничтожение ответчика, отметил старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Даже если суд удовлетворит апелляционную жалобу Генпрокуратуры, деньги, выплаченные по купону, уже не вернутся. «Если купон был выплачен в момент, когда обеспечительные меры были сняты, значит, этот платеж был правомерным и никакого поворота исполнения не будет», – резюмировал он.
Тай пояснил, что облигации принадлежат неограниченному кругу лиц, которые приобретают и продают их на бирже и поэтому бумаги постоянно переходят из рук в руки. Здесь речь идет просто о выплате купонного дохода – это абсолютно стандартная процедура, говорит эксперт. Всегда, когда выносится обеспечительная мера, надо смотреть, что на другой чаше весов – это стабильность оборота, интересы множества держателей облигаций, вера граждан в фондовый рынок страны и защита прав частных инвесторов, рассуждает Тай. «Кому бы ни принадлежал эмитент облигаций, даже если сегодня государство станет собственником этого общества, он должен выплачивать купонный доход», – сказал он. По сути, продолжает Тай, кто их выплатит – не имеет ровным счетом никакого значения в экономическом смысле.
Во-первых, надо понимать, что это уже апелляционная инстанция будет проверять – и быстрого решения не будет, сказал «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Если жалоба будет удовлетворена, то, соответственно, меры обеспечительные обратно не вернутся, объяснил юрист. «Никаких возвратов денег не будет и не может быть, они уже выплачены», – соглашается он с коллегой. Наоборот, говорит Учитель, для меня весьма удивительно, что суд пошел навстречу и удовлетворил частично ходатайство о снятии мер. «Отмена мер достаточно нетипична для таких исков», – заметил эксперт. Он напомнил, что в похожих исках по обращению в доход «Макфы» или Челябинского электрометаллургического комбината принимались такие же меры, только по ним никто никакие меры не отменял.
Выплата купонов и платежей по облигациям, которые официально выпущены, зарегистрированы, находились в свободном обороте – это объективно наступившие последствия, которые не зависят от воли субъектов, против которых подан иск, объясняет управляющий партнер Адвокатского бюро ТЕЗА Андрей Тузов. Необходимость произвести такие выплаты, во-первых, как верно отметил суд в определении от 6 февраля 2025 г., направлена на предотвращение большего вреда (технического дефолта) для бизнеса, во-вторых, находится в створе позиции Центробанка, который ратует за сохранение экономически предсказуемых отношений в сфере легального оборота ценных бумаг, что является большим плюсом для поддержания стабильности экономики страны. Потому именно в данном случая Тузов сомневается, что у прокуратуры большие шансы отменить это определение в суде апелляционной инстанции. По судебной статистике за первое полугодие 2024 г., опубликованной на портале Судебного департамента ВС, из 19 199 заявлений об обеспечительных мерах судами удовлетворено только 7017 (36,5%), обращает внимание Тузов. При этом в апелляционном порядке рассмотрено 3546 жалоб на обеспечительные меры, а оставлены без удовлетворения 3037 (85,6%). То есть, с точки зрения судебной статистики, у Генпрокуратуры шансы на обжалование этого определения невысоки, а с учетом значения решения суда для стабильности экономических отношений в стране – тем более. К тому же, отмечает Тузов, сложно представить себе, что Генпрокуратура будет обращаться к каждому из держателей облигаций с требованиями возврата полученного.
28 января Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к 32 структурам аэропорта «Домодедово», его владельцу Дмитрию Каменщику и председателю набсовета Валерию Когану. Ведомство потребовало признать недействительными сделки, в результате которых «иностранные лица установили контроль над российским стратегическим активом с нарушением норм действующего законодательства», и взыскать в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта. Каменщик – резидент Турции и ОАЭ, Коган – Израиля, пишет Генпрокуратура в иске, о котором ранее писали «Ведомости».
Одновременно прокуратура подала в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер, тот удовлетворил его частично 29 января. Суд арестовал доли в юрлицах группы «Домодедово» и обязал их обеспечить сохранность имущества этих компаний. Также суд запретил Каменщику, Когану и органам управления «Домодедово» давать кому бы то ни было указания или инструкции по выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, а также предпринимать любые действия, направленные на вывод активов из группы. Все имущество структур «Домодедово» также попало под арест и среди перечисленных в определении суда исключений нет выплаты процентного дохода по облигациям, убедились «Ведомости», зато есть платежи по кредитным договорам с российскими банками, лизинговым соглашениям с отечественными юрлицами и ИП.
Первое заседание суда пройдет 28 февраля.