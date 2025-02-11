Тарифы страхования аэропортов и авиакомпаний могут поднять впервые с 2022 года

В 2022–2024 гг. страховые тарифы не индексировались, говорит Лопатин. Представитель «Воздушных ворот северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») и генеральный директор по авиационному страхованию «Альфастрахования» Илья Кабачник это подтверждают. Причина была в том, что Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) в 2022 г., приняв на себя риски, которые до этого размещались на международных рынках, заявила о сохранении ранее действовавших тарифов, говорит Кабачник: эта ситуация сохранялась в 2023 и в 2024 гг.