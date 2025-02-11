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Тарифы страхования аэропортов и авиакомпаний могут поднять впервые с 2022 года

Ценовые условия практически не менялись с тех пор, но в 2024 году у страховщиков возросли убытки
Мария Викулова
Санкционные барьеры, ослабление курса рубля, а также общемировая тенденция к повышению стоимости запчастей значительно усложняют ремонт воздушного судна
Санкционные барьеры, ослабление курса рубля, а также общемировая тенденция к повышению стоимости запчастей значительно усложняют ремонт воздушного судна / Максим Стулов / Ведомости

Авиационная отрасль в этом году может столкнуться с повышением тарифов в сегментах ответственности аэропортов, предприятий авиационной инфраструктуры и организаций техобслуживания и ремонта (ТОиР), что обусловлено как проблемами отечественного авиационного страхования, так и ситуацией в гражданской авиации. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по страхованию авиационной инфраструктуры страхового брокера Mainsgroup Сергей Лопатин. Клиенты, размещением которых занимается Mainsgroup, генерируют примерно 30% страховых премий в сегменте страхования аэропортов и авиационной инфраструктуры России.

В 2022–2024 гг. страховые тарифы не индексировались, говорит Лопатин. Представитель «Воздушных ворот северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») и генеральный директор по авиационному страхованию «Альфастрахования» Илья Кабачник это подтверждают. Причина была в том, что Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) в 2022 г., приняв на себя риски, которые до этого размещались на международных рынках, заявила о сохранении ранее действовавших тарифов, говорит Кабачник: эта ситуация сохранялась в 2023 и в 2024 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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