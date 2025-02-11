Тарифы страхования аэропортов и авиакомпаний могут поднять впервые с 2022 года

Тарифы страхования аэропортов и авиакомпаний могут поднять впервые с 2022 годаЦеновые условия практически не менялись с тех пор, но в 2024 году у страховщиков возросли убытки
Авиационная отрасль в этом году может столкнуться с повышением тарифов в сегментах ответственности аэропортов, предприятий авиационной инфраструктуры и организаций техобслуживания и ремонта (ТОиР), что обусловлено как проблемами отечественного авиационного страхования, так и ситуацией в гражданской авиации. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по страхованию авиационной инфраструктуры страхового брокера Mainsgroup Сергей Лопатин. Клиенты, размещением которых занимается Mainsgroup, генерируют примерно 30% страховых премий в сегменте страхования аэропортов и авиационной инфраструктуры России.
В 2022–2024 гг. страховые тарифы не индексировались, говорит Лопатин. Представитель «Воздушных ворот северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково») и генеральный директор по авиационному страхованию «Альфастрахования» Илья Кабачник это подтверждают. Причина была в том, что Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) в 2022 г., приняв на себя риски, которые до этого размещались на международных рынках, заявила о сохранении ранее действовавших тарифов, говорит Кабачник: эта ситуация сохранялась в 2023 и в 2024 гг.