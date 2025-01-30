Арбитражный суд Московской области арестовал имущество группы «Домодедово»Также в деле появились третьи лица: ФАС, Росимущество, Минтранс и другие
Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Об этом говорится в опубликованном определении суда о принятии обеспечительных мер.
Из документа также следует, что в деле появились третьи лица: ФАС России, Росимущество, Минтранс России, Федеральное агентство воздушного транспорта, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ООО «ДМЕ Холдинг».
29 января «Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск надзорного ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Каменщику и председателю набсовета Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области намечено на 28 февраля.
По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем – именно с этим, а не с деприватизацией связан иск ведомства, подчеркивает источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Представитель «Домодедово» сказал «Ведомостям», что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.