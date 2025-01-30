Арбитражный суд Московской области арестовал имущество группы «Домодедово»

29 января «Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск надзорного ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Каменщику и председателю набсовета Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области намечено на 28 февраля.