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Арбитражный суд Московской области арестовал имущество группы «Домодедово»

Также в деле появились третьи лица: ФАС, Росимущество, Минтранс и другие
Ведомости

Арбитражный суд Московской области по заявлению Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Об этом говорится в опубликованном определении суда о принятии обеспечительных мер.

Из документа также следует, что в деле появились третьи лица: ФАС России, Росимущество, Минтранс России, Федеральное агентство воздушного транспорта, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ООО «ДМЕ Холдинг».

29 января «Ведомости» со ссылкой на иск писали, что Генпрокуратура потребовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», а также признать недействительными решения о редомициляции ряда структур, входящих в контур группы. Иск надзорного ведомства к 32 структурам «Домодедово», его владельцу Каменщику и председателю набсовета Когану был зарегистрирован 28 января. Первое заседание в Арбитражном суде Московской области намечено на 28 февраля.

По версии Генпрокуратуры, группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем – именно с этим, а не с деприватизацией связан иск ведомства, подчеркивает источник «Ведомостей», знакомый с материалами заявления. Представитель «Домодедово» сказал «Ведомостям», что аэропорт строго соблюдает все требования действующего законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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