Арбитражный суд оставил в силе передачу «Домодедово» в доход государства
Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения двух нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ передали аэропорт «Домодедово» в государственную собственность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Кроме того, Окружной суд отклонил кассационную жалобу бывшего владельца аэропорта Дмитрия Каменщика на решение Арбитражного суда, принятое в июне, и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в сентябре. Процесс проходил в закрытом режиме.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывшие владельцы аэропорта Валерий Коган и Каменщик были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.
Генпрокуратура РФ 27 октября сообщала, что с Каменщика и Когана через суд взыскали 3 млрд руб. Решение принял Домодедовский городской суд Московской области. Средства были взысканы по факту неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.