Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Арбитражный суд оставил в силе передачу «Домодедово» в доход государства

Ведомости

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения двух нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ передали аэропорт «Домодедово» в государственную собственность. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Кроме того, Окружной суд отклонил кассационную жалобу бывшего владельца аэропорта Дмитрия Каменщика на решение Арбитражного суда, принятое в июне, и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное в сентябре. Процесс проходил в закрытом режиме.

17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывшие владельцы аэропорта Валерий Коган и Каменщик были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.

Генпрокуратура РФ 27 октября сообщала, что с Каменщика и Когана через суд взыскали 3 млрд руб. Решение принял Домодедовский городской суд Московской области. Средства были взысканы по факту неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте