Суд взыскал 3 млрд рублей с бывших владельцев аэропорта «Домодедово»

Ведомости

С бывших владельцев аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана через суд взыскали 3 млрд руб., сообщила Генпрокуратура РФ.

Решение принял Домодедовский городской суд Московской области. Средства были взысканы по факту неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов.

Как отмечает ведомство, судебная инстанция в полном объеме удовлетворила иск, поданный территориальным подразделением Федеральной налоговой службы (ФНС) России по инициативе Генпрокуратуры.

Ведомство проконтролирует исполнение вердикта после того, как он вступит в силу.

17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Каменщик и Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.

Читайте также:Генпрокуратура сообщила о попытке вывода имущества аэропорта «Домодедово»
