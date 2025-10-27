Суд взыскал 3 млрд рублей с бывших владельцев аэропорта «Домодедово»

17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Каменщик и Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.