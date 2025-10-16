Генпрокуратура сообщила о попытке вывода имущества аэропорта «Домодедово»В конце прошлого года Каменщик заключил с ГК договор на займ в 18,5 млрд рублей
Генпрокуратура пресекла попытку вывода имущества аэропорта «Домодедово» в пользу бывшего бенефициара. Для этого потребовалось вмешательство транспортных прокуроров, сообщило ведомство.
По данным Генпрокуратуры, в конце 2024 г. бывший владелец группы компаний «Домодедово» Дмитрий Каменщик заключил договор на предоставление ему займа в размере около 18,5 млрд руб. Поручителями по соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта.
Транспортная прокуратура предотвратила перевод заемных средств в пользу бывшего бенефициара аэропорта, а также последующее взыскание долгов с компаний, которые выступили гарантами.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.
Глава Минфина Антон Силуанов 9 сентября говорил, что ведомство может продать «Домодедово» до конца 2025 г. Тогда он рассказал, что на покупку актива уже есть претендент, но имя потенциального инвестора не раскрыл. Сделка будет проводиться через открытые торги, чтобы была рыночная цена.