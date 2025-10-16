Генпрокуратура сообщила о попытке вывода имущества аэропорта «Домодедово»

Глава Минфина Антон Силуанов 9 сентября говорил, что ведомство может продать «Домодедово» до конца 2025 г. Тогда он рассказал, что на покупку актива уже есть претендент, но имя потенциального инвестора не раскрыл. Сделка будет проводиться через открытые торги, чтобы была рыночная цена.