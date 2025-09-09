Силуанов: Минфин может продать «Домодедово» до конца 2025 года
«В плане продажи [»Домодедово»] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», – сказал министр.
По его словам, на покупку актива уже есть претендент, однако имя потенциального инвестора не раскрывается. Сделка будет проводиться через открытые торги, чтобы была рыночная цена.
Аэропорт «Домодедово» перешел под контроль государства летом 2025 г. по решению Арбитражного суда Московской области. Генпрокуратура подала иск к совладельцам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану еще в январе.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.
Сейчас «ДМЕ холдинг» принадлежит Росимуществу. Совет директоров управляющей компании «Домодедово» возглавляет руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Бывший владелец Каменщик пытался оспорить решение в суде. Но 2 сентября десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обращении в доход государства группы компаний «Домодедово».