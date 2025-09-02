Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд оставил аэропорт «Домодедово» в госсобственности

Это ожидаемое решение едва ли получится оспорить в кассации и Верховном суде, говорят юристы
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обращении в доход государства группы компаний московского аэропорта «Домодедово», которое оспаривал бывший владелец Дмитрий Каменщик.

Всего в казну 17 июня было изъято по иску Генпрокуратуры более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сам Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов. Они, по мнению надзорного ведомства, с 2016 г. расширяли группу компаний и вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями (для этого требуется предварительное согласование правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями). «Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике», – было сказано в исковом заявлении, писали «Ведомости».

Решение первой инстанции в июне было приведено к немедленному исполнению, и в данных ЕГРЮЛа отражено, что «ДМЕ холдинг» полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). 22 августа руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров управляющей компании «Домодедово». В Росавиации тогда отметили, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России.

Руководитель Росавиации Ядров может возглавить совет директоров «Домодедово»

Бизнес / Транспорт

Судебная практика по искам Генпрокуратуры складывается таким образом, что однажды принятое судом первой инстанции решение почти всегда остается без изменений, констатирует партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Поэтому вряд ли у ответчика есть шансы на отмену решения в дальнейшем, считает Мальбин. «Случаи отмены вышестоящими инстанциями решения по искам Генпрокуратуры крайне редки и являются исключением из сложившейся практики», – сказал Мальбин.

В последние годы шансы отменить решение в суде апелляционной инстанции крайне невысоки, соглашается руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат. В свою очередь, кассация, поясняет эксперт, рассматривает дела и доводы жалоб более тщательно. Кроме того, продолжает он, кассация может принять относительно сдержанный судебный акт – отправить дело на новое рассмотрение, например, если не были выяснены все обстоятельства дела, или каким-то доказательствам не дана надлежащая оценка, или какое-либо причастное лицо не было привлечено к участию в деле. «Оценивать шансы обжалования в кассации дело неблагодарное: статистика весьма суровая и она не в пользу кассаторов. Вдвойне сложнее оценивать перспективы закрытых кейсов, подобных «Домодедово». Мы видим, что, когда дело касается деприватизационных процессов, отмена судебных актов если и происходит, то в Верховном суде (ВС)», – уточнил Розенблат.

В кейсе «Домодедово» особенно было бы интересно узнать мнение ВС (единственным кандидатом на пост председателя наивысшей судебной инстанции стал генпрокурор Игорь Краснов. – «Ведомости») по вопросу, могут ли недостатки в документах о редомициляции влечь столь суровые последствия в виде изъятия частного актива, который его собственники успешно развивали десятки лет, отмечает адвокат.

Практика показывает, что в делах о стратегической инфраструктуре кассационные суды крайне редко меняют исход спора, поддержала собеседников управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая.

По ее словам, для бывших собственников перспективы сохранить актив крайне ограничены: решения первой и апелляционной инстанций уже вступили в силу, а кассация способна скорее отсрочить исполнение, чем кардинально изменить результат. «Дело «Домодедово» станет важным прецедентом: приватизация стратегических объектов не гарантирует стабильности оборота, даже если с момента сделок прошло 20–30 лет», – резюмировала Заброцкая.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных