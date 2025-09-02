Суд оставил аэропорт «Домодедово» в госсобственности

В последние годы шансы отменить решение в суде апелляционной инстанции крайне невысоки, соглашается руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат. В свою очередь, кассация, поясняет эксперт, рассматривает дела и доводы жалоб более тщательно. Кроме того, продолжает он, кассация может принять относительно сдержанный судебный акт – отправить дело на новое рассмотрение, например, если не были выяснены все обстоятельства дела, или каким-то доказательствам не дана надлежащая оценка, или какое-либо причастное лицо не было привлечено к участию в деле. «Оценивать шансы обжалования в кассации дело неблагодарное: статистика весьма суровая и она не в пользу кассаторов. Вдвойне сложнее оценивать перспективы закрытых кейсов, подобных «Домодедово». Мы видим, что, когда дело касается деприватизационных процессов, отмена судебных актов если и происходит, то в Верховном суде (ВС)», – уточнил Розенблат.