Суд оставил аэропорт «Домодедово» в госсобственности

Суд оставил аэропорт «Домодедово» в госсобственностиЭто ожидаемое решение едва ли получится оспорить в кассации и Верховном суде, говорят юристы
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение об обращении в доход государства группы компаний московского аэропорта «Домодедово», которое оспаривал бывший владелец Дмитрий Каменщик.
Всего в казну 17 июня было изъято по иску Генпрокуратуры более 30 структур, связанных с аэропортом. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сам Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов. Они, по мнению надзорного ведомства, с 2016 г. расширяли группу компаний и вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями (для этого требуется предварительное согласование правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями). «Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике», – было сказано в исковом заявлении, писали «Ведомости».
Решение первой инстанции в июне было приведено к немедленному исполнению, и в данных ЕГРЮЛа отражено, что «ДМЕ холдинг» полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). 22 августа руководитель Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров управляющей компании «Домодедово». В Росавиации тогда отметили, что создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России.
Судебная практика по искам Генпрокуратуры складывается таким образом, что однажды принятое судом первой инстанции решение почти всегда остается без изменений, констатирует партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Поэтому вряд ли у ответчика есть шансы на отмену решения в дальнейшем, считает Мальбин. «Случаи отмены вышестоящими инстанциями решения по искам Генпрокуратуры крайне редки и являются исключением из сложившейся практики», – сказал Мальбин.
В последние годы шансы отменить решение в суде апелляционной инстанции крайне невысоки, соглашается руководитель практики сложных судебных споров, адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат. В свою очередь, кассация, поясняет эксперт, рассматривает дела и доводы жалоб более тщательно. Кроме того, продолжает он, кассация может принять относительно сдержанный судебный акт – отправить дело на новое рассмотрение, например, если не были выяснены все обстоятельства дела, или каким-то доказательствам не дана надлежащая оценка, или какое-либо причастное лицо не было привлечено к участию в деле. «Оценивать шансы обжалования в кассации дело неблагодарное: статистика весьма суровая и она не в пользу кассаторов. Вдвойне сложнее оценивать перспективы закрытых кейсов, подобных «Домодедово». Мы видим, что, когда дело касается деприватизационных процессов, отмена судебных актов если и происходит, то в Верховном суде (ВС)», – уточнил Розенблат.
В кейсе «Домодедово» особенно было бы интересно узнать мнение ВС (единственным кандидатом на пост председателя наивысшей судебной инстанции стал генпрокурор Игорь Краснов. – «Ведомости») по вопросу, могут ли недостатки в документах о редомициляции влечь столь суровые последствия в виде изъятия частного актива, который его собственники успешно развивали десятки лет, отмечает адвокат.
Практика показывает, что в делах о стратегической инфраструктуре кассационные суды крайне редко меняют исход спора, поддержала собеседников управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая.
По ее словам, для бывших собственников перспективы сохранить актив крайне ограничены: решения первой и апелляционной инстанций уже вступили в силу, а кассация способна скорее отсрочить исполнение, чем кардинально изменить результат. «Дело «Домодедово» станет важным прецедентом: приватизация стратегических объектов не гарантирует стабильности оборота, даже если с момента сделок прошло 20–30 лет», – резюмировала Заброцкая.