В Минфине объяснили, почему затянулась продажа ЮГК

Ведомости

Процесс продажи ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) затянулся из-за большого набора активов в контуре компании. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в программе «Инвестиционный час» на радио РБК.

По его словам, у компании есть большой конгломерат активов, которые включают в себя активы, связанные с угледобычей, сельхозбизнесом и виноделием. Этот набор Моисеев охарактеризовал как «довольно сложный».

«Можно было бы сказать, что давайте сначала продадим "золотой" бизнес, а потом будем разбираться, но мы не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это структурируем и оценим и продадим вместе, чем потом разбираться с этими неконтрольными пакетами», – подчеркнул замминистра.

11 июля суд обратил ЮГК в государственную собственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы.

В октябре Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, так как он вывел за рубеж более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. По сведениям правоохранителей, средства использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за границей. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

Моисеев говорил, что сделка по продаже ЮГК должна пройти в два этапа и завершиться в первой половине 2026 г. При этом он не назвал возможных покупателей контрольного пакета компании.

