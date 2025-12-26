В Минфине объяснили, почему затянулась продажа ЮГК

«Можно было бы сказать, что давайте сначала продадим "золотой" бизнес, а потом будем разбираться, но мы не согласны. Лучше мы немножко подождем, все это структурируем и оценим и продадим вместе, чем потом разбираться с этими неконтрольными пакетами», – подчеркнул замминистра.