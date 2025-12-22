Акции ЮГК выросли на 14% на фоне роста стоимости золота

В ноябре ЮГК опубликовало отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. За указанный период выручка компании упала на 13% по сравнению с годом ранее до 17,6 млрд руб. Валовой убыток составил 2,41 млрд руб. против прибыли в 2,8 млрд руб. в 2024 г. Убыток от продаж достиг 4,03 млрд руб. по сравнению с прибылью в 754 млн руб. за такой же период прошлого года. Чистый убыток вырос на 54% до 5,1 млрд руб.