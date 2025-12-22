Акции ЮГК выросли на 14% на фоне роста стоимости золота
Акции ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) увеличились на 14,22% и достигли 0,5897 руб. за бумагу по состоянию на 9:59 мск. Котировки компании выросли на фоне роста цен на золото.
К 10:35 мск рост замедлился до 12,16%. Цена акции ЮГК составила 0,5791 руб.
22 декабря стоимость фьючерса на золото на товарной бирже Comex поднялась выше $4425 за тройскую унцию и обновила исторический максимум. На 07:17 мск цена на драгметалл с поставкой в феврале 2026 г. выросла на 0,94% и достигла $4428,5.
В ноябре ЮГК опубликовало отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 г. За указанный период выручка компании упала на 13% по сравнению с годом ранее до 17,6 млрд руб. Валовой убыток составил 2,41 млрд руб. против прибыли в 2,8 млрд руб. в 2024 г. Убыток от продаж достиг 4,03 млрд руб. по сравнению с прибылью в 754 млн руб. за такой же период прошлого года. Чистый убыток вырос на 54% до 5,1 млрд руб.
11 июля суд обратил ЮГК в государственную собственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев говорил, что сделка по продаже компании должна пройти в два этапа и завершиться в первой половине 2026 г.