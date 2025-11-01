Газета
Выручка ЮГК по РСБУ за девять месяцев сократилась на 13%

Ведомости

ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) разместило отчетность по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. Компания снизила выручку на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 17,6 млрд руб.

Снижение выручки обусловлено сокращением добычи руды, наращиванием объемов вскрышных работ и ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных скорректированными планами горных работ.

Валовый убыток составил 2,41 млрд руб. против прибыли в 2,8 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 4,03 млрд руб. по сравнению с прибылью в 754 млн руб. за аналогичный период 2024 г. Чистый убыток увеличился на 54% и составил 5,1 млрд руб.

11 июля суд обратил ЮГК в государственную собственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы.

В октябре Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, поскольку он вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. По данным правоохранителей, средства были использованы для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что сделка по продаже компании должна пройти в два этапа и полностью завершиться в первой половине 2026 г. Он не назвал возможных покупателей контрольного пакета ЮГК.

