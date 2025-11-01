Выручка ЮГК по РСБУ за девять месяцев сократилась на 13%

В октябре Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, поскольку он вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. По данным правоохранителей, средства были использованы для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.