Выручка ЮГК по РСБУ за девять месяцев сократилась на 13%
ПАО «Южуралзолото» (ЮГК) разместило отчетность по РСБУ по итогам девяти месяцев 2025 г. Компания снизила выручку на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 17,6 млрд руб.
Снижение выручки обусловлено сокращением добычи руды, наращиванием объемов вскрышных работ и ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных скорректированными планами горных работ.
Валовый убыток составил 2,41 млрд руб. против прибыли в 2,8 млрд руб. годом ранее. Убыток от продаж достиг 4,03 млрд руб. по сравнению с прибылью в 754 млн руб. за аналогичный период 2024 г. Чистый убыток увеличился на 54% и составил 5,1 млрд руб.
В октябре Генпрокуратура подала иск к бывшему владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову, поскольку он вывел за границу более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий. По данным правоохранителей, средства были использованы для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за рубежом. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.
Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что сделка по продаже компании должна пройти в два этапа и полностью завершиться в первой половине 2026 г. Он не назвал возможных покупателей контрольного пакета ЮГК.