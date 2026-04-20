Росимущество оценило долю продажи ЮГК в 140,4 млрд рублей
Росимущество оценило стоимость продажи 67,2% акций «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК») в 140,4 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Общая рыночная стоимость акций ЮГК и других компаний, входящих в группу, оценивается в 162,02 млрд руб.
Ведомство подготовило проект распоряжения правительства, который предусматривает продажу активов «Южуралзолота» на открытых конкурентных торгах. Они запланированы на начало мая 2026 г. У участников будет пять рабочих дней, чтобы подать заявку и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб.).
На этом фоне акции ЮГК в начале торгов на Московской бирже взлетели на 8,9% (до 0,804 рубля за штуку).
В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК».
27 марта 2026 г. Росимущество объявило об активной подготовке к продаже ЮГК на конкурентных торгах. 16 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что проект распоряжения о продаже группы будет внесен в правительство на неделе. Он уточнил, что вынесение компании на торги затянулось из-за процедурных вопросов.