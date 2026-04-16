Торги по продаже ЮГК состоятся в мае
Моисеев уточнил, что проект распоряжения о продаже группы будет внесен в правительство на этой неделе. По его словам, вынесение компании на торги затянулось в связи с процедурными вопросами.
В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 29 января 2026 г. Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и их рассматривает правительство.
27 марта Росимущество объявило об активной подготовке к продаже группы на конкурентных торгах. Сообщалось, что торги могут пройти в апреле этого года.
Согласно отчету «Южуралзолота» по РСБУ, выручка компании за 2025 г. выросла на 7% в годовом выражении и достигла 26,7 млрд руб. На продажу драгоценных металлов пришлось 81,6% всей выручки. Чистый убыток за год составил 6,3 млрд руб. против 7,2 млрд руб. в предыдущем году.