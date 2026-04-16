Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Инвестиции /

Торги по продаже ЮГК состоятся в мае

Ведомости

Торги по продаже «Южуралзолота» (ПАО «ЮГК») пройдут в мае, бумаги будут представлены единым пакетом. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Биржевом форуме Мосбиржи.

Моисеев уточнил, что проект распоряжения о продаже группы будет внесен в правительство на этой неделе. По его словам, вынесение компании на торги затянулось в связи с процедурными вопросами.

В июле 2025 г. суд обратил ЮГК в государственную собственность. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме. В доход государства были обращены акции группы и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК». 29 января 2026 г. Моисеев заявил, что все необходимые документы по продаже ЮГК подготовлены и их рассматривает правительство.

27 марта Росимущество объявило об активной подготовке к продаже группы на конкурентных торгах. Сообщалось, что торги могут пройти в апреле этого года.

Согласно отчету «Южуралзолота» по РСБУ, выручка компании за 2025 г. выросла на 7% в годовом выражении и достигла 26,7 млрд руб. На продажу драгоценных металлов пришлось 81,6% всей выручки. Чистый убыток за год составил 6,3 млрд руб. против 7,2 млрд руб. в предыдущем году.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её