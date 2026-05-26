На ЮГК не нашлось покупателя из-за высокой стартовой цены и потенциальных рисков

На ЮГК не нашлось покупателя из-за высокой стартовой цены и потенциальных рисковФинальная стоимость активов может опуститься до 90 млрд рублей
Аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий вновь не состоялся. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Росимущества.
Причиной стало то, что на аукцион была подана только одна обеспеченная заявка, тогда как аукционная документация требует наличия не менее двух заявок с внесенными задатками, пояснило ведомство. Второй участник – компания «Русские угли» – не внесла задаток, а также представила неполный комплект документов, уточнили в Росимуществе.
Название первого участника ведомство не раскрывает. В аукционных материалах на площадке «Росэлторг» и в ГИС «Торги» никаких сведений о нем нет. В них упоминается только компания «Русские угли», которую до участия в торгах не допустили.
Принадлежащий государству пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляет 162 млрд руб. В частности, 100% управляющей компании ЮГК оценены в 9,1 млрд руб., 100% компании «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги были выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод (1%).
Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил эти активы в собственность государства.
Первый аукцион по продаже ЮГК и аффилированных с ней предприятий был объявлен в начале мая этого года. Заявки принимались до 15 мая 2026 г. на площадке «Росэлторг». Определить победителя торгов Росимущество планировало 18 мая, но ни одной заявки на участие в торгах не поступило.
При этом условия аукциона предполагали, что он состоится даже в случае участия в торгах одного претендента, который подаст заявку и необходимый комплект документов, а также внесет задаток в размере 20% от начальной цены торгов – 32,4 млрд руб.
В результате Росимущество объявило второй аукцион, на этот раз по голландской системе, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов. Для признания аукциона состоявшимся было необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку, необходимые документы и внесших задаток в размере 20% от начальной цены лота. Сбор заявок на участие в аукционе проводился на площадке «Росэлторг» с 19 по 25 мая.
Согласно условиям аукциона, снижение цены в ходе торгов могло составить до 50% от начальной цены продажи, то есть до 81 млрд руб. Шаг аукциона на понижение цены был установлен в размере 2% от начальной цены (3,2 млрд руб.), на повышение – 0,5% от начальной цены продажи (810,1 млн руб.), при условии что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге понижения.
Интерес к приобретению ЮГК проявляла компания «Атлас майнинг». Об этом ранее говорили источники «Ведомостей». В самой компании вопрос участия в аукционе не комментируют.
Из-за высокой цены на торгах и необходимости существенных инвестиций покупка ЮГК может заинтересовать только мейджоров российского рынка золота или крупные финансово-промышленные группы, пока не имеющие золотодобывающих активов, но стремящиеся их приобрести, отмечал собеседник «Ведомостей» в одном из российских инвестбанков.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе 2025 г. говорил, что покупателем госпакета ЮГК может стать «большой миноритарный акционер». Согласно информации на официальном сайте ЮГК, единственным крупным миноритарным акционером компании является ЗПИФ «Фиалка», которым управляет дочерняя структура Газпромбанка – «ААА управление капиталом». Фонду принадлежит 22% ЮГК. В свободном обращении находится 10,8% акций компании, из них 6,4% принадлежит физическим лицам, 4,4% – юридическим.
По мнению ведущего аналитика ИК «Велес капитал» Василия Данилова, затруднения с проведением аукциона связаны с тем, что потенциальный покупатель должен заплатить крупную сумму. При этом в состав лота входит не только золотодобытчик, но и целый ряд разнопрофильных активов, интерес к которым невелик, обращает внимание он. Кроме того, новый владелец ЮГК должен взять на себя повышенные операционные и корпоративные риски, связанные с претензиями со стороны Росприроднадзора и Ростехнадзора, добавляет Данилов.
С ним согласны независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов и аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин. По мнению последнего, интерес к торгам также снижает прецедент принудительного изъятия активов у предыдущего владельца, так как это «создает риск регуляторного пересмотра прав собственности в будущем».
Так как один участник все же подтвердил намерение покупки и внес задаток, существует высокая вероятность проведения нового аукциона, считает Вершинин. При этом правительство, вероятно, продолжит непубличные переговоры с потенциальными покупателями и будут вынуждено пойти на снижение оценочной стоимости ЮГК, полагает Данилов.
По оценке Вершинина, справедливая рыночная цена выставляемых на торги активов с учетом скидок за риски сейчас составляет 100–112 млрд руб., в том числе стоимость акций самого золотодобытчика – 93 млрд руб.
По мнению Хазанова интерес рынка к покупке ЮГК может быть выше при снижении начальной цены на голландском аукционе до 90-100 млрд руб. или продаже активов отдельными лотами.
Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что финальная цена продажи ЮГК составит 90-95 млрд руб. Основным претендентом на активы группы по-прежнему является «Атлас майнинг», говорит он.
На фоне признания аукциона несостоявшимся акции ЮГК на Московской бирже подешевели на 7% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии до 0,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на 16:30 мск. Капитализация компании снизилась до 134,2 млрд руб. «Ведомости» направили вопросы в ЮГК.