Главная / Общество /

Арбитражный суд решил списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Компания подавала иск к бывшему владельцу с просьбой признать договор займа притворной сделкой
Ведомости

Арбитражный суд Челябинской области решил списать более 17 млрд руб. долгов УК ЮГК (управляющей компании «Южуралзолота») перед бывшим владельцем золотодобывающей компании Константином Струковым. Это следует из данных картотеки на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать», – указано в карточке дела.

УК ЮГК подала иск к Струкову о признании договора займа притворной сделкой в конце апреля. Дело рассматривалось за закрытыми дверьми, сумма и детали не раскрывались.

11 июля 2025 г. суд обратил ЮГК в госсобственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы. В октябре того же года Генпрокуратура подала иск к Струкову, так как он вывел за рубеж более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий.

По данным правоохранителей, деньги использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за границей. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.

Активы ЮГК были выставлены на продажу. 18 мая Росимущество сообщило, что объявит голландский аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных с компанией предприятий 19 мая. Цена будет с понижением от начальной до 50%, а минимальная стоимость составит 81 млрд руб.

