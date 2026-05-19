Арбитражный суд решил списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Арбитражный суд решил списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублейКомпания подавала иск к бывшему владельцу с просьбой признать договор займа притворной сделкой
«Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать», – указано в карточке дела.
УК ЮГК подала иск к Струкову о признании договора займа притворной сделкой в конце апреля. Дело рассматривалось за закрытыми дверьми, сумма и детали не раскрывались.
11 июля 2025 г. суд обратил ЮГК в госсобственность. Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» и 100% долей ООО «Управляющая компания ЮГК» были конфискованы. В октябре того же года Генпрокуратура подала иск к Струкову, так как он вывел за рубеж более 163 млрд руб. выручки от деятельности своих предприятий.
По данным правоохранителей, деньги использовались для покупки недвижимости, яхт и строительства гостиниц за границей. Струков регулярно переводил выручку в Черногорию, Сербию, Швейцарию и Турцию.
Активы ЮГК были выставлены на продажу. 18 мая Росимущество сообщило, что объявит голландский аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций «Южуралзолота» и аффилированных с компанией предприятий 19 мая. Цена будет с понижением от начальной до 50%, а минимальная стоимость составит 81 млрд руб.