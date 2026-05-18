Торги по продаже «Южуралзолота» не состоялись

Шаг аукциона – 2% от начальной цены продажи, или 3,24 млрд руб. Принадлежащий государству пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляет 162 млрд руб. В частности, 100% Управляющей компании ЮГК оценены в 9,1 млрд руб., 100% компании «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги будут выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод (1%).