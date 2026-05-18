Торги по продаже «Южуралзолота» не состоялись

Торги по продаже «Южуралзолота» не состоялисьНа втором этапе лот будет разыгран по голландской модели
Аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Это следует из протокола рассмотрения заявок претендентов, размещенного в государственной информационной системе «Торги».
Сбор заявок на участие в аукционе проходил с 8 по 15 мая, сами торги должны были пройти 18 мая.
Аукцион мог быть признан состоявшимся даже в случае участия в нем одного претендента, подавшего заявку и предусмотренный документацией торгов комплект документов. Потенциальный покупатель должен был внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов – 32,4 млрд руб.
Шаг аукциона – 2% от начальной цены продажи, или 3,24 млрд руб. Принадлежащий государству пакет акций ЮГК был выставлен на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, ранее принадлежавших предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, составляет 162 млрд руб. В частности, 100% Управляющей компании ЮГК оценены в 9,1 млрд руб., 100% компании «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги будут выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод (1%).
Позднее 18 мая Росимущество сообщило о планах объявить голландский аукцион по продаже активов ЮГК уже 19 мая. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 25 мая. Итоги голландского аукциона будут подведены 26 мая 2026 г.
На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи, или до 81 млрд руб. Шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд руб.), на повышение – 0,5% от начальной цены (810 млн руб.) при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения, поясняет Росимущество.
Для признания голландского аукциона состоявшимся необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку, комплекты документов, предусмотренные документацией торгов, и внесших задаток в размере 20% от начальной цены (32,4 млрд руб.).
Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил эти активы в собственность государства.
Интерес к приобретению ЮГК проявляет компания «Атлас майнинг», которая входит в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом ранее говорили источники «Ведомостей» (см. публикацию от 21 апреля). В самой компании вопрос участия в аукционе не комментируют.
Из-за высокой цены на торгах и необходимости существенных инвестиций покупка ЮГК может заинтересовать только мейджоров российского рынка золота или крупные финансово-промышленные группы, пока не имеющие золотодобывающих активов, но стремящиеся их приобрести, отмечал собеседник «Ведомостей» в одном из российских инвестбанков.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в августе 2025 г. говорил, что покупателем госпакета ЮГК может стать «большой миноритарный акционер». Согласно информации на официальном сайте ЮГК, единственным крупным миноритарным акционером компании является ЗПИФ «Фиалка», которым управляет дочерняя структура Газпромбанка – «ААА управление капиталом». Фонду принадлежит 22% ЮГК. В свободном обращении находится 10,8% акций компании, из них 6,4% принадлежит физическим лицам, 4,4% – юридическим.
После объявления торгов несостоявшимися акции ЮГК на Московской бирже по состоянию на 10:50 мск упали на 7% до 0,67 руб. за штуку. «Ведомости» направили вопросы в компанию.
Потенциальных инвесторов скорее всего не устроила цена на активы, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он рассчитывает на проведения второго этапа аукциона и отмечает отсутствие серьезной конкуренции за лот.
О возможных интересантах на ЮГК помимо структур УГМК ему неизвестно. По оценке Суверова, справедливая стоимость активов ЮГК составляет порядка 200 млрд руб., но покупатели, вероятно, захотят дисконт к цене из-за юридических рисков. Под ними эксперт имеет в виду риск незыблемости права собственности, поскольку актив до это был фактически национализирован.
Второй этап аукциона при продаже принадлежащего государству имущества проводился в случае с реализацией аэропорта «Домодедово» в конце января этого года. Торги проходили по голландской модели, т. е. с понижением цены до первой заявки претендента. Победителем тогда стала структура аэропорта «Шереметьево».