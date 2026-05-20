Минфин ожидает дефицита на мировом рынке алмазов к 2030 году

При этом сейчас на мировом рынке алмазов продолжается кризис, вызванный избыточными запасами камней и падением цен на алмазы и бриллианты, признал чиновник. В условиях кризиса крупнейший российский производитель алмазов «Алроса» планирует сокращение добычи в 2026 г. на 15% к уровню прошлого года и консервацию ряда россыпных месторождений, сообщил Моисеев. «Они провели анализ экономической эффективности (консервации месторождений. – «Ведомости»), и мы их в этом поддержали. Понятно, что закрыть шахту довольно сложно, но закрыть россыпные месторождения не сложно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Месторождения будут перезапущены после стабилизации рынка и начала увеличения цен на алмазы, пояснил замминистра.