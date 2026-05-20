RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RGBITR781,7-0,11%
Бизнес

Минфин ожидает дефицита на мировом рынке алмазов к 2030 году

Он будет обусловлен падением добычи из-за истощения месторождений
Василий Милькин
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 г., который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. Об этом 19 мая заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что в ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России, в результате объем добычи алмазов в мире к 2030 г. снизится с текущих 80–100 млн до 20–30 млн каратов.

При этом сейчас на мировом рынке алмазов продолжается кризис, вызванный избыточными запасами камней и падением цен на алмазы и бриллианты, признал чиновник. В условиях кризиса крупнейший российский производитель алмазов «Алроса» планирует сокращение добычи в 2026 г. на 15% к уровню прошлого года и консервацию ряда россыпных месторождений, сообщил Моисеев. «Они провели анализ экономической эффективности (консервации месторождений. – «Ведомости»), и мы их в этом поддержали. Понятно, что закрыть шахту довольно сложно, но закрыть россыпные месторождения не сложно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Месторождения будут перезапущены после стабилизации рынка и начала увеличения цен на алмазы, пояснил замминистра.

