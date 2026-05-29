CNY Бирж.10,498+0,36%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,98-0,46%RTSI1 135,23-0,46%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Инвестиции

СД «Южуралзолота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2025 г. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Годовое собрание акционеров компании назначено на 30 июня. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании, будет закрыт 5 июня.

26 мая Росимущество сообщало, что аукцион по продаже принадлежащих государству 67,2% акций ЮГК и аффилированных с ней предприятий вновь признан несостоявшимся.

На ЮГК не нашлось покупателя из-за высокой стартовой цены и потенциальных рисков

Бизнес / Промышленность

Ведомство пояснило, что на торги поступила только одна обеспеченная заявка, тогда как условия аукциона предусматривали участие не менее двух претендентов с внесенными задатками. Второй участник – компания «Русские угли» – не внесла задаток и представила неполный комплект документов. Название первого участника в Росимуществе не раскрыли.

Пакет акций ЮГК был выставлен на продажу за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов, принадлежавших до этого предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам, оценивается в 162 млрд руб. 11 июля 2025 г. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении этих активов в собственность государства.

Первый аукцион по продаже ЮГК и связанных с компанией предприятий был объявлен в начале мая. Прием заявок завершился 15 мая, однако желающих участвовать в торгах тогда не нашлось.

