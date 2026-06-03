Цена акций ЮГК на Мосбирже упала на 5,4%

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») – один из лидеров золотодобывающей отрасли России, образованный в 1976 г. в Челябинской обл. Среди активов 10 действующих месторождений рудного золота и 8 перерабатывающих предприятий. Доказанные запасы достигают 11 млн тр. унций, или на ближайшие 30 лет добычи, которая составляет 330 000 тр. унций. После конфискации активов Константина Струкова в 2025 г. контролируется государством, в свободном обращении 11% акций.