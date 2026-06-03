Цена акций ЮГК на Мосбирже упала на 5,4%
По состоянию на 15:49 мск цена акций ЮГК снизилась на 5,38% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,60 руб. Объем торгов составил 793,37 млн руб.
На закрытие торгов 2 июня цена акций ЮГК составила 0,62 руб., оборот торгов достиг 793,37 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций ЮГК снизилась на 7,6%.
2 июня Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и других активов группы. Аукцион пройдет на площадке «Росэлторг» 10 июня по голландской системе торгов. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составляет 140,4 млрд руб. Шаг аукциона установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.).
«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») – один из лидеров золотодобывающей отрасли России, образованный в 1976 г. в Челябинской обл. Среди активов 10 действующих месторождений рудного золота и 8 перерабатывающих предприятий. Доказанные запасы достигают 11 млн тр. унций, или на ближайшие 30 лет добычи, которая составляет 330 000 тр. унций. После конфискации активов Константина Струкова в 2025 г. контролируется государством, в свободном обращении 11% акций.