Росимущество объявит новый голландский аукцион по продаже ЮГК 11 июня

Начальная цена продажи составляет 162 млрд руб. В рамках голландского аукциона стоимость актива может быть снижена максимум на 50% – до 81,01 млрд руб. Шаг понижения цены установлен на уровне 2% от начальной стоимости (3,24 млрд руб). Если на определенном этапе снижения цены ее подтвердят сразу несколько участников, торги продолжатся на повышение с шагом 0,5% от начальной цены, что составляет 810,1 млн руб.