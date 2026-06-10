Росимущество объявит новый голландский аукцион по продаже ЮГК 11 июня
«Росимущество» объявит новый голландский аукцион по продаже группы «Южуралзолото» (ЮГК), активы которой ранее были обращены в собственность государства. В ходе торгов цена актива может быть снижена до 50% от первоначальной стоимости, сообщило ведомство в Max.
Проведенный 10 июня электронный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей. Новый голландский аукцион планируется объявить 11 июня. Прием заявок продлится пять рабочих дней – до 18 июня, а итоги торгов будут подведены 19 июня.
Начальная цена продажи составляет 162 млрд руб. В рамках голландского аукциона стоимость актива может быть снижена максимум на 50% – до 81,01 млрд руб. Шаг понижения цены установлен на уровне 2% от начальной стоимости (3,24 млрд руб). Если на определенном этапе снижения цены ее подтвердят сразу несколько участников, торги продолжатся на повышение с шагом 0,5% от начальной цены, что составляет 810,1 млн руб.
Для участия в аукционе потенциальным покупателям необходимо подать заявку через площадку «Росэлторг» и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов – 32,4 млрд руб. Для признания аукциона состоявшимся необходимо участие не менее двух покупателей, подавших полный комплект документов и внесших задаток.
Росимущество объявило повторные торги по продаже 67,2% акций ЮГК и других активов группы 2 июня. Аукцион проходил на площадке «Росэлторг» 10 июня по голландской системе торгов. Начальная цена пакета акций самой золотодобывающей компании составила 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был установлен на уровне 2% от начальной цены (3,24 млрд руб.). Объем торгов составил 793,37 млн руб.
11 июля 2025 г. Советский райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы основного владельца ЮГК Константина Струкова и связанных с ним лиц.