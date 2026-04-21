Стоимость «Южуралзолота» на торгах составит 140,4 млрд рублей

Стоимость «Южуралзолота» на торгах составит 140,4 млрд рублейОдним из потенциальных покупателей является структура УГМК
Принадлежащие государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) будут выставлены на торги за 140,4 млрд руб. Об этом 20 апреля сообщило Росимущество. Совокупная рыночная стоимость компании и аффилированных, ранее принадлежащих предпринимателю Константину Струкову и связанным с ним лицам активов составляет 162 млрд руб.
В том числе 100% Управляющей компании ЮГК оценено в 9,1 млрд руб., «Хоум» – в 10,4 млрд руб. Также на торги будут выставлены доли в компаниях «Бизнес-актив» (100%), «Уралтранскомплект» (100%), «Погрузочно-транспортное управление» (100%), «Арбат-сити» (80%), «Экомодуль» (67%), «Сады Предгорья» (67%) и Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод (1%).
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам