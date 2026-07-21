«Внуково» выкупит у «Шереметьево» 25% компании, контролирующей «Домодедово»

Структура аэропорта «Шереметьево» стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово» в январе. 17 июня 2025 г. по решению Арбитражного суда аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства. Решение было принято, потому что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В июле прошлого года Ванцев говорил в интервью РБК о готовности инвестировать в «Домодедово».