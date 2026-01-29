«Шереметьево» стало владельцем аэропорта «Домодедово»

Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению Арбитражного суда. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что аэропорт будет продан на торгах в январе 2026 г. Уже в июне о готовности инвестировать в «Домодедово» говорил в интервью РБК совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.