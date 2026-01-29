«Шереметьево» стало владельцем аэропорта «Домодедово»Инвестору предстоят существенные вложения в развитие актива
Структура аэропорта «Шереметьево» стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово», рассказали «Ведомостям» три источника, знакомые с ходом проведения торгов. Актив был продан за 66 млрд руб.
Прием заявок на второй этап конкурса по продаже аэропорта проходил с 22 по 28 января на площадке «РТС-Тендер». Торги проходили в 15:00 29 января по принципу голландского аукциона, т. е. с понижением цены до первой заявки претендента. Источники «Ведомостей», знакомые с ходом организации аукциона, до этого говорили, что к торгам будут допущены дочерние структуры «Шереметьево» и «Внуково».
По словам одного из них, были и другие заявители, но они не внесли обеспечительные платежи. По данным «РТС-Тендер», не допущены к участию АО «Альма», ООО «Аргана» и Рыбалкин Евгений Александрович.
Об интересе к повторному аукциону и именно по голландской модели – если государство будет проводить конкурс на понижение цены – ранее сообщил через пресс-службу гендиректор столичного аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко. По его словам, «Шереметьево» после длительного анализа решило принять участие в конкурсе. Топ-менеджер отмечал, что «проект крайне сложный и требует значительных инвестиций».
Первый аукцион по продаже «Домодедово», намеченный на 15:00 20 января 2026 г., был признан несостоявшимся. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом. К началу торгов была подана единственная заявка – от ИП Евгения Богатого, но ее не допустили к торгам из-за отсутствия требуемых документов. Заявки на участие принимались с 13 по 19 января включительно. Стартовая цена лота составила 132,3 млрд руб., задаток – 26,45 млрд руб. С этими же параметрами стартовал и второй этап аукциона.
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению Арбитражного суда. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что аэропорт будет продан на торгах в январе 2026 г. Уже в июне о готовности инвестировать в «Домодедово» говорил в интервью РБК совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев.
На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Об этом говорится в аудиторском отчете о рыночной стоимости компании «Асьенда инвестментс лимитед», которая входит в периметр основных юрлиц аэропорта. Согласно документу, объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). Группа не публиковала отчет по МСФО за полный 2024 год.
К концу десятилетия ожидается завершение модернизации инфраструктуры аэропорта, включая строительство второй взлетно-посадочной полосы и модернизацию терминальных комплексов. На эти цели может потребоваться до 16 млрд руб. из федерального бюджета, отмечается в отчете аудиторов.
Пассажиропоток аэропорта может восстановиться до 18–20 млн человек к 2028–2030 гг., что соответствует докризисным значениям, следует из отчета. В 2025 г. он составил 13,86 млн пассажиров – это на 11% меньше, чем годом ранее, говорил в начале января 2026 г. гендиректор «Домодедово» Андрей Иванов.