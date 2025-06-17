Национализация «Домодедово»: что это значит для бизнеса и пассажиров

Национализация «Домодедово»: что это значит для бизнеса и пассажировРешение по иску генпрокуратуры об обращении в казну активов ООО «ДМЕ холдинг» будет исполняться немедленно
Вечером 17 июня Арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворил требование надзорного ведомства об обращении в доход государства активы ООО «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта «Домодедово». Согласно решению суда, переход активов в казну государства начнется немедленно. В пресс-службе «Домодедово» отреагировали коротко: «Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме, выполняя все обязательства перед пассажирами и партнерами». В заявлении отмечено, что все сервисы функционируют бесперебойно, рейсы осуществляются в соответствии с действующим расписанием, операционные процессы обеспечены в полном объеме.
Немедленное исполнение решения означает, что оно по большей части произойдет автоматически путем внесения записей в государственный реестр (ЕГРЮЛ) относительно владельцев долей в обществах, пояснила партнер корпоративной практики адвокатского бюро «Вертикаль» Алена Бачинская. Далее, по ее словам, Росимущество с высокой степенью вероятности инициирует смену органов управления, а также инициирует процессы по передаче активов и документации. Существенные кадровые изменения в составе линейного персонала, изменения в хозяйственной деятельности аэропорта вряд ли будут в ближайшее время, предполагает адвокат, объясняя это действующими обеспечительными мерами.
С одной стороны, говорит адвокат Юлий Тай, решение суда более, чем ожидаемо. С другой стороны, конфискация такого знакового актива по основанию наличия иностранного гражданства у его собственника сильно увеличивает правовую энтропию и руинирует право частной собственности, которая и так находится под массированным ударом, считает он. Аэропорт создавался долгие годы частными лицами на глазах у всего населения если не всей страны, то уж жителей центральной части России точно, заметил Тай. «Если в случае исков о деприватизации мнение значительной части населения на стороне истца, то в деле "Домодедово" это вряд ли так», – рассуждает адвокат.
Это не первый и, уверен, что не последний крупный актив, который таким образом в режиме «fast track» переходит под контроль государства, соглашается управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. Менеджмент таких компаний, как правило, остается тот же самый, говорит он. В дальнейшем, прогнозирует Корельский, когда актив «остынет» по завершении окончательных судебных процедур обжалования в Верховном, а иногда и в Конституционном суде, через приватизационные процедуры он может быть реализован на рынке.
Оценить перспективы дела в апелляции при закрытом рассмотрении дела и отсутствии публикуемых судебных актов крайне сложно, продолжает Бачинская. Но в этом случае, учитывая практику по такого рода делам, можно сделать довольно реалистичный прогноз, что существенное изменение решения или его отмена маловероятна, считает эксперт.
«Каких-то преимуществ для клиентов – авиакомпаний и пассажиров – в связи с переходом "Домодедово" под контроль государства я не вижу», – сказал «Ведомостям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он отметил, что частный владелец действовал разумно и эффективно, а кроме того, серьезно вложился в развитие аэропорта. К тому же, претензии Генпрокуратуры не были связаны с качеством услуг, безопасностью полетов или транспортной безопасностью, заметил он.
На текущем этапе задача менеджмента «Домодедово» и Росавиации как внешнего управляющего связаны с переходным периодом и, как следствие, – с сохранением налаженных бизнес-процессов и клиентской базы аэропорта, – достаточно без сбоев управлять активом, пока у него не появится новый инвестор, добавил Пантелеев. «Интерес к "Домодедово", вероятнее всего, проявят многие инвесторы – это стабильно и рентабельно действующее предприятие, которое не требует масштабных вложений на годы вперед. Пока остаются открытыми только два вопроса – стоимость актива и его долговая нагрузка», – резюмировал он.
Группа компаний аэропорта «Домодедово» относится к «стратегическим обществам» в понимании закона № 57, поскольку обеспечивает транспортную безопасность и функционирование критической инфраструктуры, напоминает партнер White Stone Роман Лобанов. В соответствии со ст. 7 закона, сделки, приводящие к переходу долей (акций) стратегического общества к иностранному инвестору (достаточно 25%), допускаются лишь после предварительного согласования правительственной комиссии. Сделки, совершенные с нарушением такого согласования, могут быть признаны недействительными (ничтожными), отметил старший юрист «Алимирзоев и Трофимов» Владислав Монахов.
Юридически механизм изъятия активов строится на ст. 15 закона 57-ФЗ и ст. 169 Гражданского кодекса, которые предусматривают, что суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки, в том числе может взыскать в доход РФ все полученное сторонами по такой сделке, в том числе приобретенные акции и основные производственные фонды «стратегических обществ», доходы, пояснил юрист. По его словам, практика применения указанных норм нашла достаточно широкое применение, в том числе по искам прокуратуры к Калининградскому морскому торговому порту, Мурманскому морскому рыбному порту, «Родным полям».
Претензии Генпрокуратуры к структурам аэропорта возникли из-за выявленного иностранного влияния. В иске ведомства говорилось, что в период с 2002 по 2016 гг. компания «ДМЕ лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала двум гражданам о. Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%).
В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Дмитрий Каменщик. Валерий Коган же, по версии надзорного органа, через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы, что подтверждается получением сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.
С декабря 2016 г. Каменщик и Коган расширяли группу компаний за счет создания новых юрлиц и, по версии надзорного органа, вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями. В результате была сформирована единая группа компаний «Домодедово», имеющая унифицированную структуру владения и управления, находящаяся в одном контуре учета и планирования, связанная по бенефициарам и контролирующим лицам. В состав холдинга вошли 25 российских юридических лиц, каждое из которых имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Генпрокуратура пришла к выводу, что «установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике».
«Ведомости» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.