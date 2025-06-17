Национализация «Домодедово»: что это значит для бизнеса и пассажиров

С одной стороны, говорит адвокат Юлий Тай, решение суда более, чем ожидаемо. С другой стороны, конфискация такого знакового актива по основанию наличия иностранного гражданства у его собственника сильно увеличивает правовую энтропию и руинирует право частной собственности, которая и так находится под массированным ударом, считает он. Аэропорт создавался долгие годы частными лицами на глазах у всего населения если не всей страны, то уж жителей центральной части России точно, заметил Тай. «Если в случае исков о деприватизации мнение значительной части населения на стороне истца, то в деле "Домодедово" это вряд ли так», – рассуждает адвокат.