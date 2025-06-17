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Облигации «Домодедово» падают на фоне новости о конфискации аэропорта

Ведомости

Облигации «Домодедово Фьюел Фасилитис» демонстрируют снижение более чем на 2% на фоне сообщения о конфискации аэропорта в пользу государства. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 17:26 мск облигации серии ЗО28 теряют в цене 2,02%, их доходность составляет 21,38% с погашением в феврале 2028 г. В то же время облигации с фиксированным купоном серии 002Р-01 показывают снижение на 1,07%, их доходность достигает 32,71% с датой погашения в декабре 2025 г.

Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинг», управляющего группой операционных компаний аэропорта «Домодедово».

В конце января арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск к 32 структурам, связанных с аэропортом, а также к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии надзорного ведомства были связаны с тем, что группа компаний аэропорта «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. В период с 2002 по 2016 г. компания «ДМЕ лимитед», владевшая аэровокзальным комплексом «Домодедово», принадлежала двум гражданам острова Мэн – Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 г. 100% «ДМЕ лимитед» приобрела компания «Аламо лимитед» (Мальта), конечным бенефициаром которой был Каменщик. Коган же, по версии надзорного органа, через него осуществлял фактический контроль над компаниями группы, что подтверждается получением сопоставимого объема дивидендов от деятельности «ДМЕ лимитед». Каменщик и Коган должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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