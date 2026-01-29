«Домодедово»: как менялись его собственники и значение для страны

«Домодедово»: как менялись его собственники и значение для страныПовторный аукцион по продаже аэропорта назначен на 29 января
29 января состоится повторный аукцион по продаже международного аэропорта «Домодедово» в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Заявки на него подали дочерние структуры «Шереметьево» и «Внуково». Как международный аэропорт менял собственников, и почему сейчас он переживает не лучшее время, – в справке «Ведомостей».
7 апреля 1962 г. начальник Главного управления гражданского воздушного флота № 200 Евгений Логинов подписал приказ об организации аэропорта «Домодедово». Его назвали в честь подмосковного города Домодедово, расположенного рядом с одноименной железнодорожной станцией, открытой еще в 1900-м, и старинного села, принадлежавшего Романовым с XVII в.
Первый пассажирский рейс Ту-104 из «Домодедово» в Свердловск (ныне – Екатеринбург) и обратно состоялся 25 марта 1964 г. В том же году из него были запущены маршруты в Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Душанбе и др. Церемония официального открытия аэровокзального комплекса «Домодедово» состоялось 20 мая 1965 г. Спустя три года была запущена вторая взлетно-посадочная полоса воздушной гавани.
В качестве сравнения: «Внуково» заработал 2 июля 1941 г., а «Шереметьево» – 11 августа 1959 г. В конце 1960-х «Домодедово» взял на себя основной объем авиаперевозок СССР в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, в Поволжье и на Урал.
В 1991 г. предприниматель Антон Баков, впоследствии ставший депутатом Госдумы России, основал авиакомпанию «Ист лайн», а его партнером в ней стал Дмитрий Каменщик. Первые деньги предприятие заработало, занимаясь экспедированием грузов на самолетах, арендованных у созданного еще в 1970-е «Домодедовского производственного объединения гражданской авиации» (ДПО ГА), рассказывал сам Каменщик. По его словам, одно время «весь свободный флот» ДПО ГА летал по заказу «Ист лайн».
В 1992 г. предпринимателям удалось договориться о присвоении аэропорту статуса международного и запустить первые чартеры в Польшу. В 1993 г. начались пассажирские и грузовые чартеры в Пекин, что принесло партнерам, по словам Бакова, «самые серьезные заработки». В 1994 г. он продал Каменщику свою долю в «Ист лайн» за $10 000. В 1995 г. в «Домодедово» был введен в эксплуатацию грузовой терминал, что способствовало развитию перевозок товаров из Китая.
В 1996 г. «Ист лайн» предложила государственной ДПО ГА за свой счет реконструировать здание пассажирского терминала в обмен на долю в новом комплексе. В ходе сделки аэровокзальный комплекс перешел «Домодедово-2», доля государства в котором изначально составила 48,7%.
В том же году правительство приняло решение о приватизации «Домодедово» и разделило ДПО ГА на три юрлица: ГУП «Администрация аэропорта Домодедово», «Аэросервис Домодедово» и авиакомпанию «Домодедовские авиалинии». После завершения реорганизации доля государства в «Домодедово-2» осталась за «Аэросервис Домодедово», а не подлежащее приватизации государственное имущество (ВПП, оборудование для технической эксплуатации аэродрома) перешли ГУП «Администрация аэропорта Домодедово».
Вскоре «Аэросервис Домодедово» обанкротился по иску поставщика коммунальных услуг, и его долю в «Домодедово-2» выкупила одна из структур «Ист лайн». В 1998 г. «Ист лайн» подписала с ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» договор аренды госимущества сроком на 75 лет. Таким образом она фактически получила контроль над активом.
По информации СМИ, в 2000-е «Ист лайн» столкнулась с обысками по обвинению в контрабанде товаров из Китая и конфискацией партий товаров. Впоследствии «Коммерсантъ» писал, что преодолеть кризис помог предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Коган. В 2004 г. он стал главой наблюдательного совета «Домодедово». В то время годовой пассажиропоток аэропорта вырос до 12 млн пассажиров (по сравнению с 4,5 млн в 1997 г.).
В 2003 г. «Администрация аэропорта Домодедово» попросила Арбитражный суд Московской области признать недействительным договор аренды госимущества, который, по их версии, заключен с «Ист лайн» в 1998 г. с юридическими нарушениями. В начале суд встал на сторону компании, но вскоре к процессу подключилось Росимущество. В ведомстве настаивали, что спорный договор подписан без необходимого согласования с властями. Росимущество также потребовало признать недействительным договор передачи терминала, подписанный в 1997 г. (здания полностью реконструировали в 2000 г.). В итоге непростое дело рассматривал президиум Высшего арбитражного суда России. В 2007-2008 гг. он встал на сторону структур «Ист лайн» по обоим искам.
В 2011 г. СК России возбудил дело о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности в «Домодедово». Его инициировали после того, как 24 января 2011 г. террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство в зоне прилета. В результате теракта погибли 37 человек, еще 172 пострадали. Тогда следователи искали возможные нарушения, которые могли усугубить последствия атаки.
В 2015 г. аналогичные обвинения выдвинули против самого Каменщика и топ-менеджеров аэропорта Светланы Тришиной, Андрея Данилова и Вячеслава Некрасова. По версии следствия, аэропорт необоснованно упростил досмотровые процедуры. В 2016 г. суд по ходатайству следствия арестовал топ-менеджеров «Домодедово», а самого владельца аэропорта отправил под домашний арест. Своей вины фигуранты не признали. Позже Генпрокуратура сочла их преследование незаконным: в сентябре 2016 г. следствие в отношении топ-менеджмента было прекращено. На фоне обвинений управленцы создали фонд «Авиационный», через который затем по собственной инициативе перечисляли пожертвования пострадавшим.
В мае 2011 г. холдинговая компания «Домодедово» – DME Limited – объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Планировалось продать 20% акций. В том же месяце стало известно, что «Домодедово» отменило IPO. По заявлениям компании, предварительные предложения не соответствовали справедливым оценкам.
Кроме того, в 2011-2012 гг. СМИ неоднократно сообщали о возможной покупке «Домодедово» или доли в компании. В частности, глава совета директоров «Внуково» Виталий Ванцев изучал вопрос, но счел цену завышенной, заявив, что на рынке есть более выгодные предложения. Бывший министр энергетики и владелец фонда «Энергия» Игорь Юсуфов рассказывал, что обсуждал покупку 25% акций аэропорта, но сделка не состоялась из-за планов по IPO.
В 2018 г. в России состоялся конкурс «Великие имена России», в ходе которого жители страны голосовали за присвоение внутренним аэропортам имен выдающихся соотечественников. По итогам голосования «Домодедово» получил имя великого ученого Михаила Ломоносова, а его портрет был размещен на фасаде здания. При этом, согласно указу президента, новое название «не является составной частью установленного географического объекта» и не влечет за собой изменений в официальном наименовании. Поэтому код «Домодедово» остался прежним (DME, присвоен Международной организацией гражданской авиации).
В январе 2025 г. Генпрокуратура России подала иск к ООО «ДМЕ холдинг», которое на тот момент владело группой операционных компаний «Домодедово» и параллельно считалось его бенефициаром. Поводом стали подозрения, что ГК оказалась под иностранным контролем. Эти предположения возникли на фоне того, что ее владелец Дмитрий Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами (вместе с российскими они имели зарубежные паспорта). По мнению Генпрокуратуры, с 2016 г. они расширяли группу компаний и вопреки требованиям российского законодательства установили контроль еще над несколькими стратегическими предприятиями (в обычной ситуации для этого требуется согласование правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями).
17 июня 2025 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил прокурорский иск и обратил аэропорт «Домодедово» в доход государства. В декабре того же года стало известно, что актив выставят на торги. Первый этап аукциона по продаже «Домодедово» был назначен на 20 января 2026 г. Но его признали несостоявшимся, поскольку на торги подали лишь одну заявку, причем с неполным пакетом документов. В тот же день гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что интересуется повторными торгами, но по голландской модели: то есть на понижение цены. 21 января стало известно, что аукцион по такой модели пройдет 29 января, стартовая цена – 132,3 млрд руб., с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения составит 10%.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики сочли завышенной эту сумму, указывая, что коммерчески оправданная стоимость аэропорта составляет от 20 до 90 млрд руб. На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составлял порядка 70 млрд руб., а ожидаемый убыток по итогам прошлого года прогнозировался на уровне 10 млрд руб. (+47% по сравнению с 2023 г.). 22 января после изменения формата торгов стало известно, что в них примут участие и «Шереметьево», и «Внуково».
По итогам 2025 г. аэропорт «Домодедово» обслужил 13,86 млн пассажиров, сообщал гендиректор авиагавани Андрей Иванов. Показатель снижается все последние годы. В 2024 г. общий пассажиропоток составил 15,6 млн человек, в 2023 г. – 19,9 млн. В доковидном 2019 г. аэропорт обслужил 28,3 млн россиян и иностранцев.