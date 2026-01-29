«Домодедово»: как менялись его собственники и значение для страны

17 июня 2025 г. Арбитражный суд Московской области удовлетворил прокурорский иск и обратил аэропорт «Домодедово» в доход государства. В декабре того же года стало известно, что актив выставят на торги. Первый этап аукциона по продаже «Домодедово» был назначен на 20 января 2026 г. Но его признали несостоявшимся, поскольку на торги подали лишь одну заявку, причем с неполным пакетом документов. В тот же день гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко заявил, что интересуется повторными торгами, но по голландской модели: то есть на понижение цены. 21 января стало известно, что аукцион по такой модели пройдет 29 января, стартовая цена – 132,3 млрд руб., с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения составит 10%.