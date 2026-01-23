Эксперты невысоко оценили стоимость «Домодедово»Вложения в аэропорт из-за долгов и высокой конкуренции могут возвращаться десятилетиями
Уже 22 января, в первый день сбора заявок на второй этап аукциона по продаже московского аэропорта «Домодедово», о своем участии в торгах объявили два заметных игрока этой отрасли. Новым инвестором «Домодедово» готовы стать оба крупных аэропорта Московского авиаузла – «Шереметьево» и «Внуково».
Дочерняя структура аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Международного аэропорта «Шереметьево».
Дочерняя структура аэропорта «Внуково» – «Московский международный аэропорт» – участвует в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово», рассказал «Ведомостям» совладелец «Внуково» Виталий Ванцев. «Сегодня уже подали заявку», – уточнил бизнесмен 22 января. В случае победы в аукционе он не исключает привлечения партнеров для управления «Домодедово». «Непростой объект», – объяснил Ванцев. От оценки стоимости выставленного на торги аэропорта бизнесмен воздержался. Ванцев был первым, кто публично сообщил об интересе к «Домодедово». О готовности инвестировать в этот аэропорт он говорил еще в июне 2025 г. в интервью РБК.
Почему продают «Домодедово»
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению арбитражного суда. Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» (головная компания холдинга) Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана. В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщил, что аэропорт будет продан на торгах в январе 2026 г.
Первый этап аукциона проходил 20 января 2026 г. и был признан несостоявшимся по причине того, что в его рамках была подана лишь одна заявка от ИП, но и по ней не было представлено требуемых документов. В тот же день об интересе к повторному аукциону и именно по голландской модели – если государство будет проводить конкурс на понижение цены – сообщил через пресс-службу гендиректор «Международного аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко.
Источники «Ведомостей» в федеральных ведомствах и аэропортовой отрасли тогда же сообщили, что второй этап аукциона начнется на этой же неделе и будет организован по голландской модели – с понижением цены до первой заявки кого-то из претендентов. Официально о втором этапе было объявлено 21 января. Прием заявок на второй этап закончится в 17.00 мск 28 января, а проведение торгов намечено на 15.00 29 января 2026 г. Аукцион проводится на площадке «РТС-тендер», стартовая цена – та же, что и на первом этапе, т. е. 132,3 млрд руб.
Полеты с долговой нагрузкой
Стартовая цена аукциона значительно выше, чем оценки «Дододедово», сделанные опрошенными «Ведомостями» инвестиционными аналитиками и отраслевыми экспертами. Коммерчески оправданная стоимость аэропорта, по их расчетам, составляет от 20 млрд до 90 млрд руб.
Например, источник «Ведомостей» в крупном инвестбанке считает, что реальная стоимость «Домодедово» составляет до 20 млрд руб. Аэропорт обременен долгом в размере более 70 млрд руб., напоминает он. При текущих ставках «Домодедово» может не хватить свободного денежного потока (FCF) даже для оплаты процентов по долгам, полагает собеседник. Соответственно, реструктуризация долга станет одной из первых задач нового инвестора, резюмирует он.
На 30 июня 2025 г. общий долг группы «Домодедово» составляет около 70 млрд руб., включая 34 млрд руб. в рублевом эквиваленте и $450 млн. Об этом говорится в аудиторском отчете о рыночной стоимости актива, выполненном компанией «Асьенда инвестментс лимитед», которая входит в периметр основных юрлиц аэропорта. Согласно документу, объем ежегодных процентных платежей «Домодедово» в 2025 г. прогнозировался на уровне 8 млрд руб. Ожидаемая выручка группы по МСФО на 2025 г. составляет не более 30 млрд руб. (-11% к 2023 г.), убыток – 10 млрд руб. (+47% к 2023 г.). Группа не публиковала отчет по МСФО за полный 2024 год.
В 2026 г. ожидается небольшое снижение пассажиропотока аэропортов Московского авиаузла, продолжает источник «Ведомостей». Дальнейший прогноз перевозок будет во многом зависеть от геополитических обстоятельств и наличия у авиакомпаний воздушных судов, отмечает он. В таких условиях давать высокую оценку активу – т. е. с расчетом на рост – никто не будет, уверен собеседник. Он также напомнил, что «Домодедово» находится в довольно конкурентной среде, поскольку другие аэропорты Московского авиаузла – «Шереметьево» и «Внуково» – тоже имеют мощности для наращивания пассажиропотока. Прогноз Росавиации предполагает рост пассажирских авиаперевозок российскими авиакомпаниями в 2026 г. лишь на 2% до 110,4 млн человек.
Бизнесмен Олег Дерипаска (основатель аэропортового холдинга «Базэл аэро», сейчас – «Аэродинамика») в публикации в своем Telegram-канале 20 января оценивал стоимость «Домодедово» в 40 млрд руб. Оценка Дерипаски понятна и учитывает оправданные опасения инвесторов на рынке в части перспектив актива, говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Учитывая отрицательную рентабельность «Домодедово» при начальной стоимости на аукционе в 132 млрд руб., срок окупаемости аэропорта составит десятки лет, отмечает собеседник.
Стоимость отсечения (т. е. минимальная планка цены) на аукционе в размере чуть более 66 млрд руб. выглядит более реалистично, но даже такая цена может отпугнуть потенциальных инвесторов с учетом имеющейся геополитической и отраслевой неопределенности, полагает Борисов.
Можно и за 1 руб.
Цена «Домодедово» может составлять от половины стартовой стоимости аукциона и ниже, соглашается исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, ссылаясь на рыночные оценки актива. В качестве альтернативного варианта инвестору следовало бы по концессии восстановить вторую взлетно-посадочную полосу аэропорта и развить аэродромную инфраструктуру, получив сам актив за «номинальный 1 руб.», полагает эксперт. Говоря об имущественном комплексе «Домодедово», Пантелеев отмечает профицит терминальных площадей, что, вероятно, станет балластом для нового инвестора на ближайшие годы.
Консолидатором недвижимого имущества аэропорта по состоянию на первую половину 2025 г. выступала «Асьенда» из группы «Домодедово». Организатор торгов по продаже аэропорта – банк ПСБ – в прошлом году заказывал оценку ее рыночной стоимости. Согласно отчету консалтинговой компании «Ко-инвест», «Асьенда» была оценена в 77,7 млрд руб. «Ведомости» направили уточняющие вопросы в «Домодедово».
Стоимость имущества сама по себе не имеет определяющего значения – продается бизнес, отмечает собеседник «Ведомостей» в крупном инвестбанке. А бизнес зарабатывает 8–9 млрд руб. в год и к этому еще прилагается долг, рассуждает он. Оценка «Асьенды» в 77,7 млрд руб. задает нижний ориентир стоимости ключевой недвижимости аэропорта, говорит директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Денис Габдулин. Она не учитывает весь операционный бизнес аэропорта, но подчеркивает ограниченный потенциал снижения цены на торгах, сказал он.
Показатель EBITDA «Домодедово» в 2021–2023 гг. составлял 11–15 млрд руб. и, скорее всего, в 2024–2025 гг. он существенно снизился, полагает источник «Ведомостей» в крупном коммерческом банке. Возврат к этим цифрам возможен при восстановлении работы аэропорта в прежнем режиме. Коэффициент 5–7 к EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли до вычета расходов) дает стоимость актива на уровне 55–90 млрд руб., но эта величина включает долг, поясняет собеседник. Получается, очищенная от долга цена «Домодедово» грубо может составить 25–30 млрд руб., рассуждает он.
То есть даже если актив будет продан с 50%-ным дисконтом от начальной цены, это все равно недешево, продолжает источник. Он считает «очень вероятным», что обслуживание долга сейчас вызывает сложности у аэропорта, поскольку операционные показатели упали, а процентные ставки остаются высокими.
С учетом долговой нагрузки в размере 70–75 млрд руб. справедливая стоимость «Домодедово» для инвестора оценивается в диапазоне 90–110 млрд руб. за весь актив, говорит Габдулин. Это предполагает оценку собственного капитала на уровне 45–60 млрд руб., что выглядит разумным с учетом рисков отрасли и структуры владения, продолжает он. Стартовая цена аукциона в 132,3 млрд руб. соответствует верхней границе возможной рыночной оценки и вряд ли будет интересна большинству инвесторов без существенного дисконта, полагает собеседник.
Формат голландского аукциона для повторного проведения торгов указывает на ожидания конкуренции, но экономически оправданная цена, скорее всего, сформируется ниже стартовой, уточняет Габдулин.