Эксперты невысоко оценили стоимость «Домодедово»

Первый этап аукциона проходил 20 января 2026 г. и был признан несостоявшимся по причине того, что в его рамках была подана лишь одна заявка от ИП, но и по ней не было представлено требуемых документов. В тот же день об интересе к повторному аукциону и именно по голландской модели – если государство будет проводить конкурс на понижение цены – сообщил через пресс-службу гендиректор «Международного аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко.