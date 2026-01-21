«Домодедово» выставят на аукцион с понижением 29 января

«Домодедово» выставят на аукцион с понижением 29 январяНачальная цена актива составит 132,2 млрд рублей
Повторный аукцион по продаже московского аэропорта «Домодедово» состоится 29 января 2026 г. Прием заявок будет открыт 22 января, сообщил «Ведомостям» представитель ПСБ.
«Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 г.», – сказал представитель банка.
По его словам, согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива – 132,2 млрд руб. – с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения составит 10%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.
Первый аукцион по продаже «Домодедово» признали несостоявшимся 20 января. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом.
Аэропорт «Домодедово» по решению арбитражного суда был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Это решение было принято в связи с установленным иностранным контролем над группой компаний аэропорта. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана.
В декабре 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявил о планах продажи аэропорта на торгах в январе 2026 г. В июне о готовности инвестировать в «Домодедово» сообщал совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в интервью РБК.
20 января «Ведомости» писали, что аэропорт «Шереметьево» после длительного анализа рассматривает возможность покупки «Домодедово». Гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко говорил (его слова передал представитель), что если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие.