«Домодедово» выставят на аукцион с понижением 29 января

Аэропорт «Домодедово» по решению арбитражного суда был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Это решение было принято в связи с установленным иностранным контролем над группой компаний аэропорта. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана.