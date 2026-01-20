Источник «Ведомостей»: второй этап торгов по «Домодедово» пройдет на этой неделе

Источник «Ведомостей»: второй этап торгов по «Домодедово» пройдет на этой неделеОн планируется в форме голландского аукциона – с понижением цены до первой заявки претендентов
Второй этап аукциона по продаже московского аэропорта «Домодедово» с высокой долей вероятности должен состояться на текущей неделе (окончится 25 января. – «Ведомости»), сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомый с деталями процедуры. По его словам, этап пройдет в форме голландского аукциона – то есть с понижением цены до первой заявки претендентов. О том что планируется второй этап аукциона, знают также другой высокопоставленный чиновник и источник «Ведомостей», связанный с аэропортовым бизнесом.
Об интересе к повторному аукциону и именно по голландской модели, – если государство будет проводить конкурс на понижение цены, сообщил через пресс-службу гендиректор столичного аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко. По его словам, «Шереметьево» после длительного анализа решило принять участие в конкурсе по продаже «ДМЕ холдинга» (управляющая компания «Домодедово»). «Проект крайне сложный и требует значительных инвестиций», – добавил топ-менеджер.