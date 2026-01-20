Источник «Ведомостей»: второй этап торгов по «Домодедово» пройдет на этой неделе

Второй этап аукциона по продаже московского аэропорта «Домодедово» с высокой долей вероятности должен состояться на текущей неделе (окончится 25 января. – «Ведомости»), сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомый с деталями процедуры. По его словам, этап пройдет в форме голландского аукциона – то есть с понижением цены до первой заявки претендентов. О том что планируется второй этап аукциона, знают также другой высокопоставленный чиновник и источник «Ведомостей», связанный с аэропортовым бизнесом.