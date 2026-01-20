Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Шереметьево» заинтересовалось покупкой «Домодедово»

Если государство проведет второй этап аукциона, аэропорт примет в нем участие
Ведомости
Сергей Карпухин / ТАСС
Сергей Карпухин / ТАСС

Аэропорт «Шереметьево» после длительного анализа рассматривает возможность покупки «Домодедово». Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций, сообщил «Ведомостям» гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко (его слова передал представитель).

«По имеющимся у нас данным, аэропорт "Домодедово" имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 г. зафиксированы убытки 6,8 млрд руб. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался», – отметил Василенко.

Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти сегодня, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов.

Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. Размер задатка – 26,45 млрд руб. (20% от стартовой стоимости). Шаг аукциона был установлен на уровне 1%. Ранее партнер NF Group Марина Малахатько в разговоре с «Ведомостями» говорила, что предварительные оценки стоимости актива начинаются от 70 млрд руб.

«Домодедово» было обращено в доход государства 17 июня 2025 г. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Их бывшие владельцы Валерий Коган и Дмитрий Каменщик были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран.

Продажа активов проходит в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что аэропорт будет продан на открытом аукционе в начале 2026 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её