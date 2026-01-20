«Шереметьево» заинтересовалось покупкой «Домодедово»

Аэропорт «Шереметьево» после длительного анализа рассматривает возможность покупки «Домодедово». Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций, сообщил «Ведомостям» гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко (его слова передал представитель).