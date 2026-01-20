«Шереметьево» заинтересовалось покупкой «Домодедово»Если государство проведет второй этап аукциона, аэропорт примет в нем участие
Аэропорт «Шереметьево» после длительного анализа рассматривает возможность покупки «Домодедово». Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций, сообщил «Ведомостям» гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко (его слова передал представитель).
«По имеющимся у нас данным, аэропорт "Домодедово" имеет задолженность по кредитам более 75 млрд руб. Текущая финансовая деятельность не позволяет обществу своевременно и в полном объеме покрывать долговые обязательства. По данным последней консолидированной отчетности по МСФО за 2023 г. зафиксированы убытки 6,8 млрд руб. Все последующие годы пассажиропоток уменьшался», – отметил Василенко.
Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти сегодня, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов.
Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. Размер задатка – 26,45 млрд руб. (20% от стартовой стоимости). Шаг аукциона был установлен на уровне 1%. Ранее партнер NF Group Марина Малахатько в разговоре с «Ведомостями» говорила, что предварительные оценки стоимости актива начинаются от 70 млрд руб.
«Домодедово» было обращено в доход государства 17 июня 2025 г. Основанием стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Их бывшие владельцы Валерий Коган и Дмитрий Каменщик были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран.
Продажа активов проходит в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. 30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что аэропорт будет продан на открытом аукционе в начале 2026 г.