Аэропорт «Домодедово» будет продан на открытом аукционе в начале 2026 года

Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в июле говорил в интервью РБК, что готов стать инвестором «Домодедово». По его словам, консолидация двух аэропортов может принести эффект синергии. Ванцев также рассказал, что весной 2025 г. вел переговоры о возможном объединении с Каменщиком и Коганом, но стороны не смогли договориться. «По их версии, мы предложили мало, – говорил бизнесмен. – А как оказалось, мы предлагали много».