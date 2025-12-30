Аэропорт «Домодедово» будет продан на открытом аукционе в начале 2026 года

Аэропорт «Домодедово» будет продан на открытом аукционе в начале 2026 годаПредварительные оценки его стоимости начинаются от 70 млрд рублей
Аэропорт «Домодедово», в июне перешедший в собственность государства по решению суда, будет продан на открытом аукционе в начале 2026 г. Об этом 30 декабря сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
Силуанов подчеркнул, что аукцион пройдет строго в соответствии с законодательством, и выразил уверенность в том, что торги состоятся. «Есть желающие, есть инвесторы», – сказал он. Продажа будет осуществлена с учетом всех ранее принятых правительством решений, добавил министр.
Процедура будет регулироваться законом о приватизации и предполагает обязательную независимую оценку актива, полагает адвокат, эксперт в области реструктуризации Арутюн Саркисян. Правительство может также установить специальные условия для покупателя, включая размер задатка или наличие публичных обременений.
Решение о передаче в доход государства 100% долей «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта, было принято Арбитражным судом Московской области 17 июня 2025 г. Основанием для иска Генпрокуратуры послужили выводы о том, что конечные бенефициары аэропорта – Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу. В декабре Арбитражный суд Московского округа оставил это решение в силе, отклонив кассационную жалобу Каменщика.
Одновременно с этим шла работа по оперативному переподчинению «Домодедово» и стабилизации его финансового положения. В августе председателем совета директоров управляющей компании аэропорта был избран руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Этот шаг, по информации источников «Ведомостей», был необходим для обеспечения фактического контроля со стороны нового собственника – государства в лице Росимущества.
Кроме того, была проведена реструктуризация долгов аэропорта. В декабре держатели рублевых облигаций «Домодедово» согласовали перенос погашения бумаг на общую сумму 15 млрд руб. на декабрь 2026 г.
Совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в июле говорил в интервью РБК, что готов стать инвестором «Домодедово». По его словам, консолидация двух аэропортов может принести эффект синергии. Ванцев также рассказал, что весной 2025 г. вел переговоры о возможном объединении с Каменщиком и Коганом, но стороны не смогли договориться. «По их версии, мы предложили мало, – говорил бизнесмен. – А как оказалось, мы предлагали много».
Теперь к аукциону по продаже аэропорта не будут допущены компании из недружественных юрисдикций, лица, контролируемые государством, а также, вероятно, иностранные инвесторы без одобрения правительственной комиссии, поскольку «Домодедово» относится к стратегическим предприятиям, считает Саркисян. Таким образом, государство намерено передать актив в руки понятного ему круга инвесторов, обеспечив сохранение ключевого контроля, резюмирует он.
Предварительные оценки стоимости «Домодедово» начинаются от 70 млрд руб., говорит партнер NF Group Марина Малахатько. Но итоговая цена может быть значительно выше и будет зависеть от перечня продаваемого имущества и оборота бизнеса, уточняет она. Для сравнения: любой крупный европейский аэропорт оценивается от 1,5 млрд евро, отмечает Малахатько.
Саркисян не исключает, что перед продажей может быть проведена реорганизация бизнес-структуры аэропорта для оптимизации и исключения «лишних звеньев».
В 2024 г. «ДМЕ холдинг» заключил серию сделок по консолидации активов аэропорта – в общей сложности более 20 российских и двух кипрских юрлиц. Общая сумма вложений в эти активы составила 110,4 млрд руб., следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности холдинга за 2024 г.
Перспективы «Домодедово» после перехода к новому собственнику напрямую зависят от стратегий ключевых авиаперевозчиков, базирующихся в аэропорту, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В Москве сейчас работают три крупных аэропорта для двух основных игроков, их специализация уже сложилась, отмечает он. «Шереметьево» – хаб «Аэрофлота», «Домодедово» – S7, «Внуково» работает с другими авиакомпаниями группы «Аэрофлота», уточняет он.
В среднесрочной перспективе увеличить пассажиропоток в Московском авиаузле будет непросто, полагает Борисов. Авиакомпания S7 уже перестраивает сеть, делая ставку на сибирские хабы и сокращая присутствие в Москве. Для группы «Аэрофлот» перевод части рейсов в «Домодедово» неочевиден – он повлечет за собой рост операционной сложности, дублирование инфраструктуры и логистики, продолжает эксперт.
Можно было бы сделать ставку на других перевозчиков, – например, «Уральские авиалинии», – но они, как и другие российские авиакомпании, пока испытывают дефицит провозной емкости, при том что задача увеличивать долю перевозок в обход Москвы остается на повестке дня, рассуждает он. Таким образом, новому собственнику «Домодедово» для переговоров с базовыми перевозчиками потребуются и весомые аргументы, и «нетривиальная стратегия», резюмирует Борисов.
«Домодедово» остается одним из ключевых аэропортов страны, базовым для авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и Red Wings. В числе обслуживаемых им иностранных перевозчиков – Emirates, Air Arabia и Egypt Air. Пассажиропоток аэропорта снижается. По данным Росавиации, в 2024 г. он составил 15,6 млн человек, упав на 22% к 2023 г. В январе – сентябре 2025 г. аэропорт обслужил 10,6 млн человек, что на 12% меньше, чем год назад, подсчитал «Интерфакс».