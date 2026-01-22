Структура «Шереметьево» будет участвовать в аукционе по продаже «Домодедово»Повторные торги состоятся 29 января
Дочерняя структура аэропорта «Шереметьево» ООО «Перспектива» подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Шереметьево».
Повторные торги состоятся 29 января.
22 января совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев сообщил «Ведомостям», что дочерняя структура аэропорта «Внуково» – «Московский международный аэропорт» (ММА) – также участвует в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово». Ванцев не стал называть свою оценку стоимости выставленного на торги аэропорта.
Аукцион должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.
«Домодедово» по решению Арбитражного суда было обращено в доход государства 17 июня прошлого года. Это решение было принято в связи с установленным иностранным контролем над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.