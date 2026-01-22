Структура «Шереметьево» будет участвовать в аукционе по продаже «Домодедово»

«Домодедово» по решению Арбитражного суда было обращено в доход государства 17 июня прошлого года. Это решение было принято в связи с установленным иностранным контролем над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.