Главная / Бизнес /

Виталий Ванцев: «Внуково» участвует в аукционе по продаже «Домодедово»

Заявка уже подана, сообщил бизнесмен «Ведомостям»
Ирина Казьмина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дочерняя структура аэропорта «Внуково» – «Московский международный аэропорт» (ММА) – участвует в повторном аукционе по продаже аэропорта «Домодедово». Об этом «Ведомостям» рассказал совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. «Сегодня уже подали заявку», – уточнил бизнесмен. В случае победы в аукционе он не исключает привлечения партнеров для управления аэропортом «Домодедово». «Непростой объект», – объяснил Ванцев. От оценки стоимости выставленного на торги аэропорта бизнесмен воздержался.

По решению Арбитражного суда аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Такое решение было принято в связи с установленным иностранным контролем над группой компаний. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана.

В декабре глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о планах продажи аэропорта на торгах в январе 2026 г. О готовности инвестировать в «Домодедово» сообщал совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в интервью РБК.

«Ведомости» писали, что после длительного анализа возможность покупки «Домодедово» рассматривает аэропорт «Шереметьево». Гендиректор компании Михаил Василенко говорил, что если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие.

Первый аукцион по продаже «Домодедово» 20 января признали несостоявшимся. На продажу было выставлено 100% долей в группе компаний из 24 юрлиц, управляющей аэропортом.

Повторный аукцион по продаже московского аэропорта «Домодедово» состоится 29 января. «Ведомости» писали, что, согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива – 132,2 млрд руб. – с понижением до 50% от начальной цены. Шаг понижения составит 10%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

