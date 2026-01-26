Бывший владелец «Домодедово» обжаловал в Верховном суде изъятие аэропорта

Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.