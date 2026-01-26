Бывший владелец «Домодедово» обжаловал в Верховном суде изъятие аэропорта
Бывший владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче государству воздушной гавани. Это следует из судебной картотеки.
Жалоба была зарегистрирована 23 января.
По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.