Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Бывший владелец «Домодедово» обжаловал в Верховном суде изъятие аэропорта

Ведомости

Бывший владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик подал жалобу в Верховный суд РФ на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче государству воздушной гавани. Это следует из судебной картотеки.

Жалоба была зарегистрирована 23 января.

По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. Продажа активов «Домодедово» осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. Договор купли-продажи с победителем торгов планировалось заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.

Аукцион по продаже «Домодедово» должен был пройти 20 января, но был признан несостоявшимся. Единственного претендента – индивидуального предпринимателя Евгения Богатого – не допустили до торгов. Стартовая цена аукциона составляла 132,3 млрд руб. На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте