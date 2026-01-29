Дмитрий Каменщик опроверг иностранное влияние на изъятый у него аэропорт

В частности, Каменщик оспаривает тезис, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и ОАЭ. У него действительно были ВНЖ в указанных странах в 2022 г., говорится в жалобе. Но на тот момент 57-ФЗ не определял таких граждан как иностранных инвесторов. Соответствующие поправки в этот закон вступили в силу в мае 2023 г. Срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ у Каменщика истек в октябре 2023 г., говорится в жалобе, и пока эти ВНЖ были действительны, бизнесмен не осуществлял сделок по установлению контроля над стратегическими обществами. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позже: в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик приобрел в собственность ООО «ДМЕ холдинг», которое находилось под его контролем напрямую (1%) и через АО «Аламо холдинг» (99%).