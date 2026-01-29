Дмитрий Каменщик опроверг иностранное влияние на изъятый у него аэропорт«Ведомости» узнали содержание жалобы бывшего владельца «Домодедово» в Верховный суд
Верховный суд (ВС) на этой неделе зарегистрировал кассационную жалобу экс-бенефициара аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и других ответчиков по иску Генпрокуратуры, поданную в судебную коллегию по гражданским делам ВС. Жалоба пока находится на изучении у судей и к рассмотрению еще не назначалась. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа.
«Домодедово», будучи стратегическим предприятием, оказалось под иностранным контролем в нарушение предусмотренных для этого процедур в 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций...» – это основная причина изъятия аэропорта в доход государства. В своей жалобе Каменщик и другие ответчики пытаются опровергнуть именно это положение. По их мнению, нижестоящие инстанции допустили множество существенных нарушений, которые повлияли на исход дела.
В частности, Каменщик оспаривает тезис, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и ОАЭ. У него действительно были ВНЖ в указанных странах в 2022 г., говорится в жалобе. Но на тот момент 57-ФЗ не определял таких граждан как иностранных инвесторов. Соответствующие поправки в этот закон вступили в силу в мае 2023 г. Срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ у Каменщика истек в октябре 2023 г., говорится в жалобе, и пока эти ВНЖ были действительны, бизнесмен не осуществлял сделок по установлению контроля над стратегическими обществами. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позже: в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик приобрел в собственность ООО «ДМЕ холдинг», которое находилось под его контролем напрямую (1%) и через АО «Аламо холдинг» (99%).
Доказательства иностранного контроля по отношению к ООО «ДМЕ холдинг» и АО «Аламо холдинг» в материалах дела отсутствуют, настаивают ответчики. И поскольку ни АО «Аламо холдинг», ни сам Каменщик иностранными инвесторами не являются, оспоренные Генпрокуратурой сделки по редомициляции не подпадают под действие 57-ФЗ, следует из жалобы: закон регулирует отношения, связанные с осуществлением иностранных инвестиций в общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Следующий пункт жалобы касается бывшего председателя набсовета «Домодедово» Валерия Когана, которого Генпрокуратура в своем иске называла еще одним иностранным бенефициаром аэропорта. В жалобе говорится, что у Когана с 1992 г. было только одно гражданство – Российской Федерации – и по крайней мере с момента вступления в силу 57-ФЗ (7 мая 2008 г.) он всегда был и остается налоговым резидентом РФ. Согласно жалобе, отсутствие у Когана гражданства Израиля подтверждается соответствующими документами. Выводы судов о корпоративной связи Когана с иностранной компанией «ДМЕ лимитед» и др. не являются поводом для изъятия имущества Каменщика, поскольку после редомициляции полномочия «ДМЕ лимитед» были завершены, говорится в документе.
Торги за аэропорт
Согласно решениям судов, при обращении в Правительственную комиссию для согласования сделок сентября – октября 2024 г. Каменщик обязан был сообщить о наличии других контролирующих лиц стратегических обществ – Когана, а также прочих иностранных инвесторов, но не сделал этого. Авторы жалобы опровергают существование иных неизвестных, скрытых Каменщиком иностранных инвесторов, которые могли бы влиять на аэропорт. Генпрокуратура указывала на существование этих лиц на основании отчетности «ДМЕ лимитед», но эта структура утратила корпоративный контроль над аэропортом после сделок сентября – октября 2024 г., а сама отчетность не содержится в материалах дела, говорится в документе.
Еще один тезис жалобы ответчиков базируется на определении стратегических предприятий. На момент редомициляции, пишут они, к стратегическим видам деятельности была отнесена только деятельность по обеспечению авиационной безопасности. Из всех юрлиц аэропорта сертификат на обеспечение этой деятельности был лишь у ООО «Домодедово секьюрити». Новая редакция п. 28 ст. 6 57-ФЗ, согласно которой к стратегическим видам деятельности были отнесены субъекты транспортной инфраструктуры и транспортной безопасности аэропортов, аэродромов, вступила в силу лишь 1 марта 2025 г. – т. е. после сделок по редомициляции структуры владения аэропортом.
Генпрокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства аэропорта «Домодедово» 28 января 2025 г. 17 июня Арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворил требования по иску. 2 сентября апелляционная инстанция признала это решение законным. В ноябре кассационный суд не нашел оснований для пересмотра. Ответчики просят судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда отменить решения нижестоящих судов и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований Генпрокуратуры в полном объеме.
Что говорят юристы
Анализ представленных доводов позволяет прийти к выводу, что Каменщик едва ли может считаться иностранным инвестором для целей изъятия принадлежащего ему актива, говорит руководитель практики сложных судебных споров МКА «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат. Указанные процессуальные нарушения также заслуживают внимания, оценивает он. Тем не менее в успех жалобы верится с трудом, поскольку практика последних двух лет по подобным судебным спорам «сурова», рассуждает Розенблат.
При этом, по словам партнера Lidings Александра Попелюка, если вывод судов обосновывается коротким периодом наличия иностранного ВНЖ у Каменщика, то по текущей практике этого достаточно для признания иностранным инвестором. «Правовой орнамент вокруг «Домодедово», включающий внушительный объем воспоследовавших за изъятием холдинга материальных претензий государственных органов к бывшим бенефициарам группы, а также текущие торги в отношении имущественного комплекса аэропорта дают недвусмысленные основания полагать, что кассатору едва ли удастся повернуть исполнение иска Генпрокуратуры», – считает руководитель практики реструктуризация и банкротства МКА «Авангард права» Алексей Майстренко. Поэтому, прогнозирует юрист, не приходится ожидать, что кассационная жалоба Каменщика будет передана на рассмотрение коллегии ВС.
Суды в подобных спорах, как правило, оценивают не формальный статус, а совокупность обстоятельств и фактический контроль, включая прежние корпоративные связи и экономическое влияние, даже если они утратили силу к моменту сделки, добавляет руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. По ее мнению, наиболее уязвимым для проверки ВС выглядит процессуальный блок – выводы о «неизвестных иностранных инвесторах», сделанные со ссылкой на доказательства, отсутствующие в материалах дела, и возможный выход суда за пределы оснований иска. Теоретически, говорит Ляпунова, это может повлечь отмену судебных актов и направление дела на новое рассмотрение, но на практике такие решения по делам с публичным интересом принимаются редко.
В последние два года кратно выросло количество дел по искам прокуратуры об обращении в доход государства акций/долей стратегических обществ, контроль в отношении которых был установлен иностранными инвесторами с нарушением требований 57-ФЗ, напоминает руководитель направления по согласованию сделок M&А, Kulik & Partners Law.Economics Анна Митрошкина. В большинстве случаев судебные акты по таким делам, как и в рассматриваемом случае, являются закрытыми, что не позволяет дать оценку применяемым правовым подходам, стандартам доказывания, а также перспективам рассмотрения дела, отмечает эксперт. По ее мнению, анализ сведений по открытым делам явно свидетельствует о применении расширительных подходов к толкованию норм этого закона. В результате, говорит Митрошкина, применяемые на практике стандарты доказывания, основанные в том числе на расширительном толковании, значительным образом снижают шансы на защиту по таким делам.
Вместе с тем управляющий партнер RSP Partners Дмитрий Салов напоминает, что в аналогичных спорах (например, Калининградского морского торгового порта, Петербургского нефтяного терминала, «Родных полей», Raven, холдинга «Борец») суды не принимали аргументы ответчиков об отсутствии иностранного контроля в ситуации, когда бенефициар отказался от иностранного гражданства или ВНЖ, а также об отсутствии законных оснований для согласования сделок с правкомиссией о недопустимости применения 57-ФЗ с обратной силой (т. е. распространение новых норм закона на сделки, совершенные до вступления поправок в силу). Учитывая, что по нескольким похожим делам ВС уже отклонял жалобы ответчиков, подтвердив правоту нижестоящих судебных инстанций и Генпрокуратуры, перспективы обжалования по делу аэропорта «Домодедово» можно оценить как невысокие, заключил он.