Обвиняемого по делу об убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО

Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 г. и проживал на территории Московского региона «в ожидании конкретных указаний» от СБУ. Через год он начал собирать информацию о Москалике. В ноябре 2024 г. Кузин для наблюдения арендовал квартиру в подъезде дома, где жил генерал.