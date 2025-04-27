Обвиняемого по делу об убийстве генерала Москалика отправили в СИЗО

Обвиняемого по делу об убийстве генерала Москалика отправили в СИЗОКузину вменяется совершение теракта, незаконный оборот и изготовление взрывчатки
Обвиняемого по делу о теракте, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, отправили в СИЗО на два месяца. Решение вынес Басманный райсуд Москвы, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Игнату Кузину вменяются преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Москалик погиб в результате взрыва автомобиля у дома № 2 по бульвару Нестерова в Балашихе 25 апреля. Кузин был задержан на следующий день сотрудниками ФСБ.
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение Кузину 27 апреля. По данным следствия, он был завербован сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ), которые пообещали ему денежное вознаграждение.
Кузин прибыл в Россию в сентябре 2023 г. и проживал на территории Московского региона «в ожидании конкретных указаний» от СБУ. Через год он начал собирать информацию о Москалике. В ноябре 2024 г. Кузин для наблюдения арендовал квартиру в подъезде дома, где жил генерал.
До совершения теракта он купил автомобиль, который оснастил взрывчаткой, системами видеонаблюдения и контроля. Машина была припаркована перед подъездом за месяц до взрыва, уточняли в СК. Подрыв был совершен удаленным способом. Кузин свою вину признал.