Выручка Henderson увеличилась на 4,2% в l квартале

20 января Henderson опубликовал результаты за 2025 г. Суммарная выручка ритейлера в прошлом году продемонстрировала рост на 14,8% относительно года ранее до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год выросла на 29,3% год к году и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.