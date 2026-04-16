Выручка Henderson увеличилась на 4,2% в l квартале

Общая выручка крупнейшего ритейлера мужской одежды Henderson по итогам января - марта 2026 г. выросла на 4,2% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и достигла 6,6 млрд руб., включая НДС.

Суммарная доля онлайн-продаж компании в выручке за три месяца составили 22,9%.

За март текущего года выручка ритейлера увеличилась на 7% в годовом выражении до 2,3 млрд руб.

20 января Henderson опубликовал результаты за 2025 г. Суммарная выручка ритейлера в прошлом году продемонстрировала рост на 14,8% относительно года ранее до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год выросла на 29,3% год к году и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.

17 марта сообщалось, что совокупная выручка компании за январь - февраль 2026 г. увеличилась на 2,4% в годовом выражении. Общая доля онлайн-продаж в показателе составила 23,4%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте