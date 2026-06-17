Выручка Henderson за пять месяцев выросла на 6,5%
Выручка Henderson за пять месяцев 2026 г. выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составила 11,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. Рост выручки к пяти месяцам 2024 г. составил 26,4%. В мае 2026 г. выручка выросла на 18,1% к маю 2025 г. и составила 2,7 млрд руб. Рост выручки к маю 2024 г. составил 46,4%.
Ускорение в мае в том числе было связано с реализацией отложенного спроса апреля, сформировавшегося в результате коррекции потребительской активности, связанной с неблагоприятными погодными условиями в центральном регионе России.
Компания ожидает сохранения значительных колебаний темпов роста выручки от месяца к месяцу вплоть до формирования устойчивой восходящей динамики в III–IV кварталах 2026 г.
По состоянию на 10:30 мск 17 июня цена акций Henderson снизилась на 0,5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 349,8 руб. Объем торгов составил 1,5 млн руб.
На закрытие торгов 16 июня цена акций компании составила 351,6 руб., оборот торгов достиг 11,92 млн руб. За последние 12 месяцев цена акций Henderson снизилась на 35,7%.
«Хэндерсон фэшн групп» (ПАО «Эйч эф джи») – один из ведущих российских брендов мужской одежды, основанный в 1993 г. Занимается разработкой, производством и розничной продажей одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегменте «доступный люкс», занимает около 3% рынка по выручке. В бизнес-модели Henderson задействованы свыше 100 поставщиков и производителей из России и пятнадцати стран Европы и Азии. Сеть включает 170 розничных магазинов, которые посещают 27 млн клиентов ежегодно. Контролируется основателем и президентом компании Рубеном Арутюняном.