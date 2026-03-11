Оборот сервиса аренды электросамокатов «Юрент» вырос на 23,7% в 2025 году

По словам гендиректора «Юрента» Ивана Туринге, при поддержке МТС компания обновила парк, добавив в него 50 000 новых самокатов, из них 15 000 – устройства собственной разработки. В 2025 г. «Юрент» объединился с белорусским разработчиком в области микромобильного транспорта Eleven. Был создан собственный R&D-центр, что стало важным шагом в части формирования техэкспертизы, обеспечения технологической безопасности за счет собственной разработки и локализации производства средств индивидуальной мобильности в России.