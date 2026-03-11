Оборот сервиса аренды электросамокатов «Юрент» вырос на 23,7% в 2025 году
Оборот сервиса аренды электросамокатов «Юрент» (часть экосистемы МТС) в 2025 г. увеличился на 23,7%, составив 15,5 млрд руб. Сервис стал лидером среди российских сервисов кикшеринга, сообщают в компании.
В 2024 г. оборот платформы составлял 12,6 млрд руб. Число поездок на самокатах сервиса на платформе показало рост на 26,7% в годовом выражении. В 2025 г. «Юрент» расширил присутствие до 205 городов в России и Белоруссии – это стало одним из основных драйверов роста поездок.
По словам гендиректора «Юрента» Ивана Туринге, при поддержке МТС компания обновила парк, добавив в него 50 000 новых самокатов, из них 15 000 – устройства собственной разработки. В 2025 г. «Юрент» объединился с белорусским разработчиком в области микромобильного транспорта Eleven. Был создан собственный R&D-центр, что стало важным шагом в части формирования техэкспертизы, обеспечения технологической безопасности за счет собственной разработки и локализации производства средств индивидуальной мобильности в России.
В конце декабря «Юрент» вместе с партнерами предложили клиентам снегокаты. По прогнозам платформы, рынок самокатов в этом сезоне увеличится на 30 000 устройств.
10 февраля «Вуш холдинг» (юрлицо Whoosh) отозвал ходатайство о покупке сервиса кикшеринга «Юрент». Решение было принято по итогам рассмотрения ФАС России ходатайства по вопросу сделки по объединению с «Юрентбайк.ру». Отмечалось, что компания рассмотрит возможность направления нового ходатайства в отношении сделки.