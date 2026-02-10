Газета
Главная / Бизнес /

Whoosh отозвал ходатайство о покупке «Юрента»

Ведомости

«Вуш холдинг» (юрлицо Whoosh) отозвал ходатайство о покупке сервиса кикшеринга «Юрент». Такое решение было принято по итогам рассмотрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ходатайства по вопросу возможной сделки по объединению с «ЮрентБайк.ру».

Компания рассмотрит возможность направления нового ходатайства в отношении сделки. Она продолжит рассматривать различные стратегические сценарии развития.

Отмечается, что никаких обязывающих документов в отношении потенциальной сделки подписано не было.

28 января «Ведомости» писали, что ФАС усмотрела признаки ограничения конкуренции в потенциальном объединении Whoosh и «Юрента». По мнению службы, сделка может привести к усилению рыночной власти группы лиц «Вуш холдинг», снижению числа игроков на рынке проката электросамокатов и созданию условий для единоличного влияния на цены. Такие последствия могут негативно сказаться на пользователях сервиса.

Представитель Whoosh подтвердил факт переговоров и подачу ходатайства в ФАС о возможной сделке по присоединению «Юрента».

