Whoosh отозвал ходатайство о покупке «Юрента»

28 января «Ведомости» писали, что ФАС усмотрела признаки ограничения конкуренции в потенциальном объединении Whoosh и «Юрента». По мнению службы, сделка может привести к усилению рыночной власти группы лиц «Вуш холдинг», снижению числа игроков на рынке проката электросамокатов и созданию условий для единоличного влияния на цены. Такие последствия могут негативно сказаться на пользователях сервиса.