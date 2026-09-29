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Главная / Бизнес /

Инвестпрограмма РЖД в 2026 году вырастет на 10%

Компания пересмотрела вложения в локомотивный комплекс и ремонт инфраструктуры
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвестпрограмма РЖД в 2026 г. составит 783 млрд руб., сообщил в интервью «Вестям» глава компании Олег Белозеров. Ранее показатель на текущий год был утвержден на уровне 713,6 млрд руб.

К текущему моменту холдинг освоил 450 млрд руб. из запланированного объема вложений на 2026 г., говорит топ-менеджер. По его словам, увеличение инвестпрограммы стало возможным за счет использования переходящих остатков прошлых лет. 

Белозеров также отметил, что 117 млрд руб. в этом году вкладывается в закупку локомотивов. Это позволит компании расширить возможности по объемам перевозок, а производителям выпускать более современный подвижной состав, пояснил глава РЖД. 

Инвестпрограмма на следующий год сейчас формируется с правительством, добавил Белозеров. Он надеется, что в итоге показатель будет выше, чем в этом году. В 2025 г. размер утвержденной инвестпрограммы РЖД был на уровне 891 млрд руб., в 2024 г. – 1,28 трлн руб. При этом, фактический объем вложений в 2024 г. составил почти 1,5 трлн руб. 

Источник, близкий к РЖД, сказал «Ведомостям», что объем вложений холдинга на этот год был переформатирован по ряду проектов. Они касаются, в том числе, закупок подвижного состава и развития инфраструктуры. До этого компания планировала закупить в 2026 г. 350 локомотивов – из них 201 электровоз и 149 тепловозов. РЖД в части приобретения локомотивов старается маневрировать между возможностями инвестпрограммы и возможностями производителей техники, добавил собеседник. 

«Синара-транспортные машины» (СТМ) работает по заключенным ранее контрактам на поставку электропоездов, локомотивов и путевой техники, сказал «Ведомостям» представитель компании. Стандартно контрактация проходит в начале календарного года, что связано как с зависимостью объемов заказа от принимаемой инвестпрограммы РЖД, так и с длинными производственными циклами в железнодорожном машиностроении – порядка 10-11 месяцев, поясняет он. Компания подтверждает, что все обязательства по текущим договорам с РЖД будут выполнены.

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Если в октябре со стороны РЖД поступят дополнительные заказы на какой-либо из видов продукции, СТМ готовы обсуждать добавочные объемы производства, отметил собеседник. В этом году СТМ и РЖД заключили трехлетние соглашения на поставку электровозов и электропоездов «Финист», напоминает он. 

РЖД с точки зрения финансовой устойчивости в этом году выглядят существенно позитивнее, чем можно было бы ожидать, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он напомнил, что правительство согласовало опережающую индексацию тарифов холдинга с 1 октября, даже в условиях слабой динамики перевозок и грузооборота. 

С указанной даты будет проведена опережающая индексация тарифа на грузовые перевозки на 8,5% и на 9,2% – на пассажирские в регулируемом сегменте. Изначально повышение тарифов было запланировано на 1 января 2027 г. Погрузка на сети РЖД по итогам восьми месяцев текущего года снизилась на 0,6% в годовом выражении до 734,1 млн т. 

Похоже, от текущего сценария инвестпрограммы, который иначе как суперстрессовым назвать нельзя, можно постепенно уходить в сторону чуть более оптимистичного, особенно учитывая накапливающиеся потребности ремонта инфраструктуры, рассуждает Бурмистров. Оптимизация инвестпрограммы в предыдущие годы коснулась и путевой техники и локомотивов, что создало сложности предприятиям железнодорожного машиностроения, отмечает он.

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