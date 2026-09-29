Инвестпрограмма РЖД в 2026 году вырастет на 10%

Инвестпрограмма на следующий год сейчас формируется с правительством, добавил Белозеров. Он надеется, что в итоге показатель будет выше, чем в этом году. В 2025 г. размер утвержденной инвестпрограммы РЖД был на уровне 891 млрд руб., в 2024 г. – 1,28 трлн руб. При этом, фактический объем вложений в 2024 г. составил почти 1,5 трлн руб.