Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,943+0,76%BRZL1 448+2,26%CHKZ16 600-1,19%IMOEX2 593,8-0,29%RTSI1 114,08-0,29%RGBI119,12+0,03%RGBITR785,34+0,06%
Главная / Технологии /

В Max добавят сервис бесконтактной оплаты через СБП

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) и мессенджер Max договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Соответствующий меморандум на полях ПМЭФа подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор Max Фарит Хуснояров.

Новый сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Пользователи смогут оплачивать покупки без банковской карты и наличных средств, а доступ к платежным функциям дополнительно защитят с помощью биометрии.

Для оплаты достаточно будет сформировать персональный QR-код в приложении и показать его кассиру. Платежи будут проводиться через Систему быстрых платежей, к которой подключены более 200 российских и иностранных банков.

Шадаев: Apple ограничила доступ к Max для более 20 млн пользователей iPhone

Технологии

По словам Дубынина, пользователи Max также смогут привязать банковский счет для оплаты «по лицу», а в дальнейшем получить льготы при совершении покупок в рамках пилота проекта «Моя карта «Мир».

Хуснояров отметил, что благодаря сотрудничеству с НСПК платежные операции в мессенджере станут такими же простыми, как отправка сообщений. По его словам, пользователям не придется переключаться между различными приложениями, а безопасность операций будет обеспечиваться биометрией.

Сообщается, что до этого VK и НСПК уже протестировали денежные переводы через Систему быстрых платежей на платформе Max. Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить средства друг другу непосредственно в мессенджере.

3 июня Max также объявил о запуске тестирования прямых трансляций в каналах. В ближайшее время новый функционал планируется открыть для всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь