В Max добавят сервис бесконтактной оплаты через СБП
Национальная система платежных карт (НСПК) и мессенджер Max договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты. Соответствующий меморандум на полях ПМЭФа подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор Max Фарит Хуснояров.
Новый сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения. Пользователи смогут оплачивать покупки без банковской карты и наличных средств, а доступ к платежным функциям дополнительно защитят с помощью биометрии.
Для оплаты достаточно будет сформировать персональный QR-код в приложении и показать его кассиру. Платежи будут проводиться через Систему быстрых платежей, к которой подключены более 200 российских и иностранных банков.
По словам Дубынина, пользователи Max также смогут привязать банковский счет для оплаты «по лицу», а в дальнейшем получить льготы при совершении покупок в рамках пилота проекта «Моя карта «Мир».
Хуснояров отметил, что благодаря сотрудничеству с НСПК платежные операции в мессенджере станут такими же простыми, как отправка сообщений. По его словам, пользователям не придется переключаться между различными приложениями, а безопасность операций будет обеспечиваться биометрией.
Сообщается, что до этого VK и НСПК уже протестировали денежные переводы через Систему быстрых платежей на платформе Max. Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить средства друг другу непосредственно в мессенджере.
3 июня Max также объявил о запуске тестирования прямых трансляций в каналах. В ближайшее время новый функционал планируется открыть для всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.