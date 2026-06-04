Силуанов заявил о скором погашении внешнего госдолга России

Как следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2025 г., в 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. Внутренний долг вырос на 6,9 трлн руб., или на 29,1%, – до 30,7 трлн руб., а внешний долг снизился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, – до 4,5 трлн руб.