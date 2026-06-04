Силуанов заявил о скором погашении внешнего госдолга России
Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава Минфина отметил, что уровень внешней задолженности страны остается низким по международным меркам и составляет около 10% от общего объема государственного долга. По словам Силуанова, Россия не зависит от кредитов международных финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, в отличие от ряда других государств.
Как писали 19 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные МВФ, госдолг России по итогам 2025 г. стал самым низким среди стран G20. Согласно информации МВФ, совокупная задолженность РФ составила 18% ВВП. Из них 16,5% приходятся на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.
В феврвале Минфин России сообщал, что госдолг России по состоянию на 1 февраля 2026 г. составлял $61,97 млрд. Этот показатель превысил отметку в $60 млрд впервые с 2006 г.
Как следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2025 г., в 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб. Внутренний долг вырос на 6,9 трлн руб., или на 29,1%, – до 30,7 трлн руб., а внешний долг снизился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, – до 4,5 трлн руб.