Госдолг России по итогам 2025 года оказался минимальным в G20
Госдолг России по итогам 2025 г. стал самым низким среди стран G20, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Международного валютного фонда.
Согласно информации МВФ, совокупная задолженность РФ составила 18% ВВП. Из них 16,5% приходятся на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.
У Турции, занявшей второе место, госдолг составил 23,5% ВВП, у Саудовской Аравии – 31,7%, у Индонезии – 41%, у Австралии – 51%. Безопасным с точки зрения долговой устойчивости принято считать уровень ниже 60% ВВП.
Мексика (61,8%) и Германия (62,9%) лишь незначительно превысили безопасный уровень. Меньше 100% задолженность также зафиксирована у ЮАР, Аргентины, Евросоюза, Индии, Китая и Бразилии.
Самые высокие показатели – у Японии (206,5% ВВП), Италии (137,1%) и США (123,9%). Свыше 100% госдолг также у Франции, Канады и Великобритании.
Как следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь – декабрь 2025 г., в 2025 г. государственный долг РФ вырос на 21%, или на на 6,1 трлн руб., и достиг 35,1 трлн руб.
Внутренний долг вырос на 6,9 трлн руб, или на 29,1%, – до 30,7 трлн руб., а внешний долг снизился на 818,4 млрд руб., или на 15,4%, – до 4,5 трлн руб.
Внешний госдолг РФ на 1 февраля 2026 г. составил $61,97 млрд, впервые превысив $60 млрд с 2006 г.